'Stranger Things' y 'Emily in Paris' las series que reinan en diciembre

El estreno de la quinta temporada de la serie 'Stranger Things', protagonizada por Millie Bobby Brown colapsó Netflix. El 25 de diciembre llegan tres nuevos capítulos y el final lo hará el 31 de diciembre.
La quinta temporada de 'Stranger Things' traslada a los seguidores de la serie a otoño de 1987, con la delicada situación de Hawkins por la apertura de nuevas 'grietas interdimensionales'.
Emily Cooper -Lily Collins- abandonó París en los últimos capítulos de la anterior temporada para embarcarse en aventuras italianas y allí continúa la serie.
La protagonista tendrá que hacer frente a nuevos retos profesionales y amorosos con Marcello -el actor italiano Eugenio Franceschini- en una serie de desafíos en los que vuelve gran parte del elenco principal.
Dos familias de distinta clase social encabezadas por sus matriarcas -Lena Headey y Gillian Anderson- luchan por la supremacía en una tierra sin ley en The Abandons.
Este trepidante 'western', firmado por Kurt Sutter -'Sons of Anarchy'-, ambientado en 1854, evoca la lucha estadounidense entre ricos y pobres, en un lugar fuera del alcance de la justicia.
La segunda entrega de la afamada serie de videojuegos 'Fallout' llega a Amazon Prime con la colaboración de Bethesda y Christopher Nolan como productor ejecutivo.
Rowan Atkinson (Mrs. Bean) es Trevor en 'Man vs Baby', quien confía en pasar una Navidad tranquila al cuidado de un lujoso ático en Navidad, pero se encuentra con una compañía pequeña e inesperada.
'Percy Jackson and the Olympians'. Basada en el segundo libro de Percy Jackson' de Rick Riordan, en esta segunda temporada, Percy Jackson (Walker Scobell) está por zarpar hacia el Mar de los Monstruos.
'Reykjavic Fusion' . Ólafur Darri Ólafsson -'The Severance'- da vida a un prestigioso chef que se ve obligado a aceptar dinero procedente del tráfico de drogas cuando sale de la cárcel para montar su nuevo restaurante.
La serie mexicana 'Accidente', dirigida por Klych López y Gracia Querejeta y escrita por Leonardo Padrón, arranca su segunda entrega de suspense tras cosechar millones de seguidores en todo el mundo.
'Jabaekui Daega' . Un thriller de suspenso que sigue a Yun-su, una mujer acusada de matar a su marido, y Mo Eun, una misteriosa mujer que le ofrece un trato para seguir con su vida.Celia Sierra.