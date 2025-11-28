  1. Inicio
'Stranger Things' y 'Emily in Paris' las series que reinan en diciembre

Dos de los mayores fenómenos de series y con más seguidores de la última década, 'Emily in Paris' y 'Stranger Things', reinan en una parrilla de series de diciembre marcada por la Navidad

  • 28 de noviembre de 2025 a las 11:02
1 de 12

El estreno de la quinta temporada de la serie 'Stranger Things', protagonizada por Millie Bobby Brown colapsó Netflix. El 25 de diciembre llegan tres nuevos capítulos y el final lo hará el 31 de diciembre.

 Foto: EFE
2 de 12

La quinta temporada de 'Stranger Things' traslada a los seguidores de la serie a otoño de 1987, con la delicada situación de Hawkins por la apertura de nuevas 'grietas interdimensionales'.

Foto: EFE
3 de 12

Emily Cooper -Lily Collins- abandonó París en los últimos capítulos de la anterior temporada para embarcarse en aventuras italianas y allí continúa la serie.

Foto: EFE
4 de 12

La protagonista tendrá que hacer frente a nuevos retos profesionales y amorosos con Marcello -el actor italiano Eugenio Franceschini- en una serie de desafíos en los que vuelve gran parte del elenco principal.

 Foto: Captura Internet
5 de 12

Dos familias de distinta clase social encabezadas por sus matriarcas -Lena Headey y Gillian Anderson- luchan por la supremacía en una tierra sin ley en The Abandons.

 Foto: Captura
6 de 12

Este trepidante 'western', firmado por Kurt Sutter -'Sons of Anarchy'-, ambientado en 1854, evoca la lucha estadounidense entre ricos y pobres, en un lugar fuera del alcance de la justicia.

 Foto: Captura
7 de 12

La segunda entrega de la afamada serie de videojuegos 'Fallout' llega a Amazon Prime con la colaboración de Bethesda y Christopher Nolan como productor ejecutivo.

 Foto: Captura
8 de 12

Rowan Atkinson (Mrs. Bean) es Trevor en 'Man vs Baby', quien confía en pasar una Navidad tranquila al cuidado de un lujoso ático en Navidad, pero se encuentra con una compañía pequeña e inesperada.

 Foto: Captura
9 de 12

'Percy Jackson and the Olympians'. Basada en el segundo libro de Percy Jackson' de Rick Riordan, en esta segunda temporada, Percy Jackson (Walker Scobell) está por zarpar hacia el Mar de los Monstruos.

 Foto: Captura
10 de 12

'Reykjavic Fusion' . Ólafur Darri Ólafsson -'The Severance'- da vida a un prestigioso chef que se ve obligado a aceptar dinero procedente del tráfico de drogas cuando sale de la cárcel para montar su nuevo restaurante.

Foto: Captura
11 de 12

La serie mexicana 'Accidente', dirigida por Klych López y Gracia Querejeta y escrita por Leonardo Padrón, arranca su segunda entrega de suspense tras cosechar millones de seguidores en todo el mundo.

 Foto: Captura
12 de 12

'Jabaekui Daega' ​​​​​​. Un thriller de suspenso que sigue a Yun-su, una mujer acusada de matar a su marido, y Mo Eun, una misteriosa mujer que le ofrece un trato para seguir con su vida.Celia Sierra.

 Foto: Captura
