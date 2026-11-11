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Mbappé sufre duro golpe en plena fecha FIFA con Francia: Zidane lo confirma

El delantero del Real Madrid sufre una "pequeña molestia"», según el seleccionador de los Bleus

  • Actualizado: 11 de noviembre de 2026 a las 15:46
Mbappé sufre duro golpe en plena fecha FIFA con Francia: Zidane lo confirma

Mbappé es la mayor estrella de Francia y no estará ante Turquía.

Foto: Cortesía.

París, Francia.- Zinédine Zidane, seleccionador de Francia, ha confirmado este miércoles que el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé no podrá jugar este jueves contra Italia en la Liga de Naciones en Milán.

El delantero del Real Madrid sufre una "pequeña molestia"», según el seleccionador de los Bleus.

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Kylian Mbappé "no podrá jugar contra Italia", anunció Zidane este miércoles por la noche en Milán, en vísperas del partido de la selección francesa contra la 'azzurra'.

El seleccionador francés no quiere correr riesgo alguno con su capitán, aunque espera que "pueda jugar el domingo" contra Turquía, según recoge la edición digital de 'L'Equipe'.

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El delantero del Real Madrid tiene una molestia en los isquiotibiales, "«una pequeña molestia, una cosita, debería estar bien para el domingo", indicó Zidane.

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Redacción web
Agencia EFE

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