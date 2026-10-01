Precio del dólar hoy 2 de octubre: lempira se aprecia frente al dólar

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar para este viernes 2 de octubre se ubicará en L. 26.8925 a la compra y L. 27.0270 a la venta, según los datos proporcionados por el Banco Central de Honduras (BCH).

En comparación con el jueves 1 de octubre, cuando el tipo de cambio se situó en L. 26.8989 para la compra y L. 27.0334 para la venta, ambos valores disminuyeron L. 0.0064.

La cotización oficial sirve como referencia para las operaciones en el mercado cambiario hondureño y para transacciones vinculadas con dólares, como importaciones y remesas.