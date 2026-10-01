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Precio del dólar hoy 2 de octubre: lempira se aprecia frente al dólar

El tipo de cambio registra una reducción de 0.0064 centavos en sus valores de compra y venta respecto al jueves, de acuerdo con los datos BCH

  • Actualizado: 01 de octubre de 2026 a las 18:25
Precio del dólar hoy 2 de octubre: lempira se aprecia frente al dólar

Conozca el precio de la compra y venta del dólar para este viernes 2 de octubre en Honduras.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar para este viernes 2 de octubre se ubicará en L. 26.8925 a la compra y L. 27.0270 a la venta, según los datos proporcionados por el Banco Central de Honduras (BCH).

En comparación con el jueves 1 de octubre, cuando el tipo de cambio se situó en L. 26.8989 para la compra y L. 27.0334 para la venta, ambos valores disminuyeron L. 0.0064.

La cotización oficial sirve como referencia para las operaciones en el mercado cambiario hondureño y para transacciones vinculadas con dólares, como importaciones y remesas.

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¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

La diferencia responde a que el tipo de cambio contempla un valor para la compra de dólares y otro para la venta. El BCH publica diariamente el tipo de cambio nominal de referencia para ambas operaciones.

La evolución del dólar durante la semana

Durante la semana, el tipo de cambio mostró variaciones. El lunes 28 de septiembre se ubicó en L. 26.8935 a la compra y L. 27.0280 a la venta. El martes subió a L. 26.8962 y L. 27.0307, respectivamente.

El miércoles descendió a L. 26.8937 para la compra y L. 27.0282 para la venta. El jueves volvió a subir hasta L. 26.8989 y L. 27.0334. Para este viernes, con las cifras proporcionadas, ambos valores presentan una reducción de L. 0.0064.

Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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