Precio del dólar hoy 2 de octubre: lempira se aprecia frente al dólar

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar para este viernes 2 de octubre se ubicará en L. 26.8925 a la compra y L. 27.0270 a la venta, según los datos proporcionados por el Banco Central de Honduras (BCH).
En comparación con el jueves 1 de octubre, cuando el tipo de cambio se situó en L. 26.8989 para la compra y L. 27.0334 para la venta, ambos valores disminuyeron L. 0.0064.
La cotización oficial sirve como referencia para las operaciones en el mercado cambiario hondureño y para transacciones vinculadas con dólares, como importaciones y remesas.
¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?
La diferencia responde a que el tipo de cambio contempla un valor para la compra de dólares y otro para la venta. El BCH publica diariamente el tipo de cambio nominal de referencia para ambas operaciones.
La evolución del dólar durante la semana
Durante la semana, el tipo de cambio mostró variaciones. El lunes 28 de septiembre se ubicó en L. 26.8935 a la compra y L. 27.0280 a la venta. El martes subió a L. 26.8962 y L. 27.0307, respectivamente.
El miércoles descendió a L. 26.8937 para la compra y L. 27.0282 para la venta. El jueves volvió a subir hasta L. 26.8989 y L. 27.0334. Para este viernes, con las cifras proporcionadas, ambos valores presentan una reducción de L. 0.0064.
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