Precio del dólar para este jueves 27 de agosto en Honduras: así se cotiza la moneda

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar registra este jueves 27 de agosto un ligero incremento. La tasa de compra se ubicó en L26.8532, mientras que la tasa de venta alcanzó los L26.9875, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). La cotización muestra un aumento de L0.0010 tanto en la compra como en la venta respecto al miércoles 26 de agosto, cuando las tasas fueron de L26.8522 y L26.9865, respectivamente.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

La tasa de compra corresponde al valor de referencia al que los bancos y casas de cambio adquieren dólares de sus clientes, mientras que la tasa de venta refleja el precio al que la divisa es ofrecida a quienes la demandan. Por ello, ambas cotizaciones presentan una diferencia de L0.1343 por cada dólar.

Esta diferencia explica que el precio publicado para comprar dólares sea superior al valor establecido para la compra de la moneda estadounidense.

La evolución del dólar durante la semana

El tipo de cambio ha mantenido una tendencia al alza durante las jornadas disponibles de esta semana. El lunes 24 de agosto, la compra fue de L26.8476 y la venta de L26.9818. Para el martes 25 de agosto subieron a L26.8518 y L26.9861, respectivamente, y este miércoles 26, alcanzaron los L26.8522 y L26.9865.