Precio del dólar hoy 26 de octubre: lempira registra un leve ajuste al alza

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar en Honduras se ubicó este lunes -26 de octubre- en L26.9002 para la compra y L27.0347 para la venta, de acuerdo con los datos de la jornada atribuidos al Banco Central de Honduras (BCH). En comparación con el viernes 23 de octubre, último día hábil con registros disponibles en la serie consultada del BCH, la tasa de compra subió L0.0046 y la de venta aumentó L0.0046. En esa fecha, los valores oficiales fueron de L26.8956 para la compra y L27.0301 para la venta.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

Las tasas de compra y venta representan dos valores distintos del dólar en el mercado cambiario. La primera indica el precio de referencia al que se adquiere la divisa, mientras que la segunda corresponde al valor al que se vende. La diferencia entre ambas tasas debe considerarse al realizar operaciones en moneda extranjera, ya que influye en el monto que se recibe o se paga por cada dólar.

La evolución del dólar durante la semana