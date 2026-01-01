  1. Inicio
Bulevares libres y negocios cerrados: así amanece la capital este 1 de enero

Las calles de la capital hondureña lucen completamente vacías, ya que incluso el transporte público es limitado tras las fiestas de Fin de Año

  • Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 12:06
1 de 12

Calles y bulevares completamente vacíos se observan en Tegucigalpa y Comayagüela horas después de que los capitalinos le dieran la bienvenida al 2026.

 Foto: Estalin Irías/El Heraldo
2 de 12

Las calles, que regularmente lucen estancadas de tráfico por la cantidad de vehículos que circulan a diario, registran poco movimiento de automóviles.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
3 de 12

Los hondureños celebraron la noche del 31 de diciembre la Nochevieja, por lo que este 1 de enero optaron por descansar.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
4 de 12

El 1 de enero, al ser feriado nacional, la mayoría de trabajos cierran sus puertas para darles un descanso a sus empleados.

 Foto: Estalin Irías/El Heraldo
5 de 12

En la vía rápida de la capital son contados los vehículos que transitan por la zona.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
6 de 12

La mayoría de negocios en la capital también cerraron sus puertas.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
7 de 12

Las calles del Distrito Central volverán a su normalidad el viernes 2 de enero, donde se reanudarán las labores en el país.

 Foto: Estalin Irías/El Heraldo
8 de 12

En la calle de los Alcaldes tampoco se observaba mucha afluencia de vehículos.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
9 de 12

En el bulevar Económica Europea personas caminaban por la cera porque el transporte público también es limitado.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
10 de 12

El 1 de enero es complicado para algunos usuarios encontrar transporte público.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
11 de 12

En el bulevar Fuerzas Armadas se podía observar un poco de más movimiento al ser una de las vías que conecta a varios sectores de la ciudad.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
12 de 12

Este 1 de enero algunos lo aprovechan para descansar, otros para visitar a sus familias.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
