Bulevares libres y negocios cerrados: así amanece la capital este 1 de enero

Calles y bulevares completamente vacíos se observan en Tegucigalpa y Comayagüela horas después de que los capitalinos le dieran la bienvenida al 2026.
Las calles, que regularmente lucen estancadas de tráfico por la cantidad de vehículos que circulan a diario, registran poco movimiento de automóviles.
Los hondureños celebraron la noche del 31 de diciembre la Nochevieja, por lo que este 1 de enero optaron por descansar.
El 1 de enero, al ser feriado nacional, la mayoría de trabajos cierran sus puertas para darles un descanso a sus empleados.
En la vía rápida de la capital son contados los vehículos que transitan por la zona.
La mayoría de negocios en la capital también cerraron sus puertas.
Las calles del Distrito Central volverán a su normalidad el viernes 2 de enero, donde se reanudarán las labores en el país.
En la calle de los Alcaldes tampoco se observaba mucha afluencia de vehículos.
En el bulevar Económica Europea personas caminaban por la cera porque el transporte público también es limitado.
El 1 de enero es complicado para algunos usuarios encontrar transporte público.
En el bulevar Fuerzas Armadas se podía observar un poco de más movimiento al ser una de las vías que conecta a varios sectores de la ciudad.
Este 1 de enero algunos lo aprovechan para descansar, otros para visitar a sus familias.