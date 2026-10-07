Detectan y destruyen productos vencidos en hoteles de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de Protección al Consumidor detectaron y destruyeron una serie de productos vencidos durante las inspecciones realizadas en varios hoteles de Tegucigalpa como parte de los operativos de la Semana Morazánica. Los productos fueron identificados durante las revisiones efectuadas por la Dirección General de Protección al Consumidor (DGPC), dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), en distintos establecimientos de la capital. Una vez encontrados, los productos fueron destruidos en el lugar y en presencia de representantes o dueños de los establecimientos inspeccionados.

Las inspecciones forman parte de los operativos desplegados durante el feriado Morazánico para verificar que los comercios cumplan con las disposiciones de protección a los consumidores.

Precios y fechas de vencimiento

Entre los establecimientos revisados se encuentran hoteles, restaurantes, farmacias y clínicas, además de gasolineras y empresas de transporte terrestre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En los hoteles y demás negocios, los inspectores verifican aspectos como las fechas de vencimiento de los productos y la exhibición de precios. Los trabajos incluyen la revisión de la disponibilidad del Libro de Quejas, así como su revisión, ya que es una medida que permite a los consumidores dejar constancia de reclamos relacionados con los servicios o productos adquiridos. En el caso del transporte terrestre, las revisiones también abarcan el cumplimiento de los descuentos establecidos para adultos mayores, personas de la cuarta edad y personas con discapacidad. Mientras que en las estaciones de combustible los equipos supervisan que las condiciones de comercialización y atención a los consumidores sean las correctas.