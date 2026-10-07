¿En qué sectores de la capital habrá bacheo durante la Semana Morazánica?

Tegucigalpa, Honduras.- Los trabajos de bacheo continuarán durante la Semana Morazánica en distintos sectores del Distrito Central, entre ellos la colonia 15 de Septiembre, Kennedy, Cerro Grande y San José de la Vega, informó el alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya.
Las cuadrillas también trabajarán en un tramo ubicado a la salida del anillo periférico, en las cercanías de las instalaciones de la Policía Nacional, como parte de las intervenciones programadas.
Zelaya explicó que los trabajos continuarán pese a que las plantas de asfalto dejarán de operar a partir de este miércoles debido al feriado.
“Ya mañana las plantas de asfalto cierran, pero aprovechamos para seguir”, señaló el alcalde.
Bacheos, obras y lluvias
Aunque ya hay un cronograma para las intervenciones, las condiciones climáticas serán determinantes para mantener los trabajos durante la semana.
Según las autoridades municipales, las lluvias registradas en los últimos días han afectado la programación de algunos de estos trabajos viales en la capital.
La situación también aplica a otras obras civiles. “Si las lluvias nos permiten, igual avanzaremos en el túnel Florencia, en el bulevar Suyapa”, indicó Zelaya.
Cabe destacar que el túnel Florencia forma parte de las obras viales que ejecuta la Alcaldía Municipal del Distrito Central y cuya finalización estaba prevista inicialmente para finales de septiembre.
Sin embargo, el alcalde informó que las lluvias retrasaron los trabajos y que la obra será inaugurada durante octubre.
“El túnel Florencia-bulevar Suyapa lo íbamos a inaugurar a finales de septiembre, pero las lluvias nos retrasaron un poco y lo vamos a hacer en octubre”, manifestó.
Las autoridades buscan aporvechar que las calles se encuentran descogestionadas por el feriado. En estas fechas, los trabajos no representan ningún obstaculo para los conductores.
No obstante, mientras avanzan los trabajos del túnel y las labores de bacheo en distintos sectores, las lluvias siguen siendo un factor que puede modificar el ritmo de las intervenciones durante la Semana Morazánica.