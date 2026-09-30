  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Lluvias podrían trasladar bacheos nocturnos a horas de la mañana en la capital

Las jornadas estaban programadas de 7:00 p.m. a 4:00 a.m., pero las precipitaciones han obligado a suspender trabajos durante la noche

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 16:03
Lluvias podrían trasladar bacheos nocturnos a horas de la mañana en la capital

Los trabajos fueron trasladados a horas de la mañana este miércoles, lo que generó mayor carga vehicular en los sectores donde se desarrollarón las labores.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias que se registran durante las noches y madrugadas en Tegucigalpa obligarían a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) a trasladar a horas de la mañana las jornadas de bacheo que se realizan durante la noche.

Los trabajos programados se ejecutan entre las 7:00 de la noche y las 4:00 de la madrugada, con el objetivo de aprovechar las horas de menor circulación vehicular y evitar mayores congestionamientos en las zonas intervenidas.

Sin embargo, las precipitaciones registradas durante los últimos días han impedido mantener ese horario. La jornada prevista para la noche del martes tuvo que ser cancelada debido a las condiciones climáticas.

Estas son las zonas de la capital donde habrá bacheo esta semana

Ante esta situación, los trabajos fueron trasladados a horas de la mañana este miércoles, lo que generó mayor carga vehicular en los sectores donde se desarrollarón las labores.

Bacheos se realizan en distintos sectores

El plan de mantenimiento contempla trabajos en diferentes puntos de la capital, entre ellos la Cerro Grande, Miramontes, La Campaña y la colonia Modelo, además de algunos tramos del anillo periférico.

La programación nocturna buscaba reducir las afectaciones a la circulación, debido a que durante esas horas disminuye el volumen de vehículos en las calles.

Sin embargo, de continúar las lluvias en horas de la noche y madrugada, los conductores podrían encontrar maquinaria y personal trabajando durante las mañanas.

Vecinos protestan en la 33 calle de San Pedro Sula por mal estado de vías

Las autoridades advirtieron que, en este caso, podrían registrarse complicaciones en el tráfico de algunos sectores del Distrito Central debido al traslado de las labores a la jornada diurna.

La AMDC pidió a los conductores mantenerse atentos a los cambios en los horarios y considerar posibles retrasos en los sectores donde se estén ejecutando los trabajos.

Por ahora, las autoridades mantienen la jornada nocturna, pero las condiciones del tiempo determinarán si los trabajos pueden ejecutarse durante esas horas o deben trasladarse nuevamente a la mañana.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias