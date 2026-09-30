Lluvias podrían trasladar bacheos nocturnos a horas de la mañana en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias que se registran durante las noches y madrugadas en Tegucigalpa obligarían a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) a trasladar a horas de la mañana las jornadas de bacheo que se realizan durante la noche.
Los trabajos programados se ejecutan entre las 7:00 de la noche y las 4:00 de la madrugada, con el objetivo de aprovechar las horas de menor circulación vehicular y evitar mayores congestionamientos en las zonas intervenidas.
Sin embargo, las precipitaciones registradas durante los últimos días han impedido mantener ese horario. La jornada prevista para la noche del martes tuvo que ser cancelada debido a las condiciones climáticas.
Ante esta situación, los trabajos fueron trasladados a horas de la mañana este miércoles, lo que generó mayor carga vehicular en los sectores donde se desarrollarón las labores.
Bacheos se realizan en distintos sectores
El plan de mantenimiento contempla trabajos en diferentes puntos de la capital, entre ellos la Cerro Grande, Miramontes, La Campaña y la colonia Modelo, además de algunos tramos del anillo periférico.
La programación nocturna buscaba reducir las afectaciones a la circulación, debido a que durante esas horas disminuye el volumen de vehículos en las calles.
Sin embargo, de continúar las lluvias en horas de la noche y madrugada, los conductores podrían encontrar maquinaria y personal trabajando durante las mañanas.
Las autoridades advirtieron que, en este caso, podrían registrarse complicaciones en el tráfico de algunos sectores del Distrito Central debido al traslado de las labores a la jornada diurna.
La AMDC pidió a los conductores mantenerse atentos a los cambios en los horarios y considerar posibles retrasos en los sectores donde se estén ejecutando los trabajos.
Por ahora, las autoridades mantienen la jornada nocturna, pero las condiciones del tiempo determinarán si los trabajos pueden ejecutarse durante esas horas o deben trasladarse nuevamente a la mañana.