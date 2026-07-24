Lanzan plataforma digital para denunciar violaciones a los derechos del consumidor

Tegucigalpa, Honduras.- Presentar una denuncia contra un comercio por incumplimiento de servicios o por vulneración de los derechos del consumidor ahora será más fácil para los hondureños.
La Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) lanzó la plataforma Denuncia del Consumidor, herramienta que permitirá registrar reclamos desde cualquier lugar del país.
Durante la presentación de la plataforma, el subsecretario de Desarrollo Económico, Fernando Fortín, explicó que el sistema permitirá que las denuncias lleguen de forma inmediata a la institución para agilizar la atención a los casos.
"A través de esta plataforma digital, los ciudadanos podrán hacer su denuncia de manera digital, y que de forma inmediata, esta llegue a nuestra institución para poder atenderla. El servicio estará disponible en todo el territorio nacional y podrá utilizarse desde un teléfono celular, una computadora portátil o cualquier otro dispositivo con acceso a internet.", explicó el funcionario.
¿Cómo presentar una denuncia?
Para interponer una denuncia, los consumidores deberán proporcionar los datos de contacto y ubicación del denunciado, una fotografía del documento de identidad del denunciante y la factura, contrato u otro documento probatorio que evidencie la presunta infracción a los derechos del consumidor.
Entre los casos que podrán denunciarse figuran publicidad engañosa, cobro de propinas no autorizadas, incumplimiento en la entrega de productos, servicios y cualquier otra práctica que perjudique al comprador.
Denuncias
Durante el lanzamiento, el subsecretario informó que, durante el primer semestre de 2026, se recibió más de más de 16 millones de lempiras en multas por incumplimientos relacionados con la protección al consumidor.
No obstante, aclaró que el aumento no responde a un mayor número de denuncias, sino a una mejora en la capacidad institucional para atenderlas.
"No ha incrementado la denuncia; lo que ha incrementado es la atención a la denuncia. Ahora estamos atendiendo más del doble de los casos que antes. Hemos devuelto al consumidor más de 5.5 millones de lempiras mediante procesos de conciliación", afirmó.
Asimismo, indicó que las sanciones económicas impuestas durante 2026 buscan incentivar el cumplimiento de la normativa de protección al consumidor, fortalecer la competencia y respaldar a los empresarios que cumplen con la ley.