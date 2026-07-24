Lanzan plataforma digital para denunciar violaciones a los derechos del consumidor

Tegucigalpa, Honduras.- Presentar una denuncia contra un comercio por incumplimiento de servicios o por vulneración de los derechos del consumidor ahora será más fácil para los hondureños.

La Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) lanzó la plataforma Denuncia del Consumidor, herramienta que permitirá registrar reclamos desde cualquier lugar del país.

Durante la presentación de la plataforma, el subsecretario de Desarrollo Económico, Fernando Fortín, explicó que el sistema permitirá que las denuncias lleguen de forma inmediata a la institución para agilizar la atención a los casos.

"A través de esta plataforma digital, los ciudadanos podrán hacer su denuncia de manera digital, y que de forma inmediata, esta llegue a nuestra institución para poder atenderla. El servicio estará disponible en todo el territorio nacional y podrá utilizarse desde un teléfono celular, una computadora portátil o cualquier otro dispositivo con acceso a internet.", explicó el funcionario.