Protección al Consumidor inicia proceso contra 'car wash' tras queja por cobro de L1,800

Danilo Lou, director de Protección al Consumidor, informó a EL HERALDO que el negocio será citado a la institución para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente.

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección General de Protección al Consumidor iniciará un proceso sancionatorio contra un ' car wash' de la capital, luego de detectar que el establecimiento no exhibía los precios de sus servicios ni contaba con un libro de quejas autorizado.

“No tenían exhibido sus precios. Ese fue el primer hallazgo. Y el segundo hallazgo, no tenían un libro de quejas autorizado”, detalló el funcionario.

La inspección se realizó después de que un ciudadano denunciara en redes sociales que le cobraron 1,800 lempiras por lavar su vehículo y cuestionara tanto el precio como el resultado de la limpieza.

Lou explicó que el proceso se iniciará a partir de los hallazgos de la inspección de oficio, independientemente de la denuncia que presente el cliente.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La sanción no solo será para este establecimiento. Las autoridades encontraron las mismas irregularidades en un 'car wash' contiguo: no exhibía los precios ni contaba con un libro de quejas autorizado.

Por estos incumplimientos, ambos establecimientos serán citados para comparecer ante la institución y continuar con el procedimiento correspondiente.

El director señaló que la sanción dependerá de cada caso y de los antecedentes que tengan los negocios en el registro de infractores.

“De un salario mínimo a 10 mil salarios mínimos, pero, o sea, eso es lo que dice la ley. Tengo que revisar si ese establecimiento ya fue sancionado alguna vez en el Libro de Infractores”, indicó Lou.