Pleno de la CSJ ordena el despido de tres funcionarios judiciales

Tegucigalpa, Honduras.—El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó el despido de tres empleados judiciales, dos receptores y una secretaria, y aplicó sanciones a otros seis servidores tras resolver nueve expedientes disciplinarios.

Entre las medidas, dos jueces fueron sancionados: uno con una multa equivalente a 15 días y otro con una suspensión de cinco días, informó Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial.

“Uno fue sancionado con una multa de quince días y otro con una suspensión del cargo por cinco días, es decir, las acciones no implicaban una responsabilidad mayor”, explicó.

Además, uno de los casos fue remitido al Ministerio Público para determinar si existe responsabilidad penal. Según Duarte, el expediente corresponde a un receptor.

En contraste, en cinco de los expedientes analizados no se encontró responsabilidad administrativa, por lo que los implicados no recibieron sanciones.

El portavoz también aclaró que los jueces sancionados continuarán en sus cargos, ya que no se hallaron elementos para aplicar medidas más severas.

Las autoridades recordaron que todas las decisiones pueden ser impugnadas ante el Consejo de la Carrera Judicial. Aunque el despido es la única sanción de aplicación inmediata, también puede ser apelado.