Tegucigalpa, Honduras.- La falta de respuesta de las instituciones estatales ante las demandas ciudadanas marcó la conflictividad social en Honduras durante el 2026. De acuerdo a un informe de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) de enero a septiembre, se registraron 941 acciones colectivas en diferentes regiones del país. Los datos presentados por el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) indican que del total de conflictos sociales que se registraron, hay 808, equivalentes al 85.9%, que no recibieron trámite institucional. El estudio advierte que apenas 133 conflictos, que representan el 14.1% del total, obtuvieron algún tipo de respuesta por parte de las instituciones estatales, lo que refleja las dificultades de la administración para atender las demandas ciudadanas y resolver los conflictos sociales en el país.

De los casos que fueron resueltos únicamente 49 consiguieron una solución definitiva, de ellos, 33 se resolvieron mediante acuerdos alcanzados tras procesos de negociación, 10 por arreglos inmediatos y seis a través de la vía legal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El IUDPAS encontró que entre enero y septiembre las manifestaciones incrementaron, pues en enero se contabilizaron 17 acciones colectivas, lo que representaba aproximadamente una protesta cada dos días, mientras que en septiembre se registraron 173, equivalente a un promedio de seis movilizaciones diaria. El punto más alto se alcanzó en julio, cuando se contabilizaron 187 conflictos sociales. Además, el 2 de junio se reportaron 34 protestas simultáneas distribuidas en los 18 departamentos del territorio nacional. El informe identifica cuatro ámbitos que concentraron el 67.5% de las manifestaciones registradas durante los nueve meses del año, el primero es el sector de educación que representa el 35.2%; el entorno socioterritorial, con 12.4%; el sector salud registró 10.3% de los conflictos y el sector laboral con 9.6%. Entre las exigencias de más resaltan entre los manifestantes, es la defensa del trabajo y las condiciones laborales que encabezan los motivos de protesta, con 357 registros. En segundo lugar se ubicó la defensa de la educación, con 206 acciones colectivas, seguida de las demandas para mejorar la calidad, el costo y la infraestructura de los servicios, con 89 registros.