Conflictos sociales en Honduras crecen por agua, tierra y ambiente alerta la UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras registra al menos un conflicto social diario, con la mayoría centrada en disputas por medio ambiente, tierra y agua, alertó este martes la directora del Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Marjorie Echenique. La experta pidió analizar causas estructurales y garantizar acceso equitativo al recurso en un país vulnerable donde miles de familias compran agua cara y Tegucigalpa afronta racionamientos cada nueve días por la sequía y represas bajo mínimos. "No estamos poniendo el ojo sobre esta temática y creemos que es un momento importante porque la carencia del recurso vital como es el agua en la comunidad, en países con alta vulnerabilidad ambiental y social, como lo es Honduras, es justamente uno de esos elementos esenciales que hay que tomar en análisis", destacó Echenique en declaraciones a EFE.

"No solo estamos hablando de muertes violentas, de tenencia de armas, de crimen organizado, de maras y pandillas, sino también conflictos sobre justamente sostenibilidad ambiental, el acceso equitativo y de inclusión social del agua", añadió la profesional, una de los participantes en la inauguración del Simposio Internacional 'Construcción de paz comunitaria: empoderamiento pacifista, violencias y desplazamiento forzado'. Señaló además que el panorama social en Honduras se vuelve muy complejo, porque hay que entender y analizar todas las causas estructurales que no nacen de una respuesta de un sector, sino de la disciplina y del diálogo abierto entre todos los sectores para ir buscando iniciativas que realmente ataquen esas causas estructurales. Echenique también destacó que se debe trabajar con cómo llegar a las madres solteras, a las que son jefas de hogar, familias con discapacidad y a la inclusión social para repartirles agua y otros recursos que necesitan.