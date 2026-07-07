Conflictos por agua, tierra y medio ambiente aumentan en Honduras, alerta experta de la UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras registra al menos un conflicto social diario, con la mayoría centrada en disputas por medio ambiente, tierra y agua, alertó este martes la directora del Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Marjorie Echenique. La experta pidió analizar causas estructurales y garantizar acceso equitativo al recurso en un país vulnerable donde miles de familias compran agua cara y Tegucigalpa afronta racionamientos cada nueve días por la sequía y represas bajo mínimos. "No estamos poniendo el ojo sobre esta temática y creemos que es un momento importante porque la carencia del recurso vital como es el agua en la comunidad, en países con alta vulnerabilidad ambiental y social, como lo es Honduras, es justamente uno de esos elementos esenciales que hay que tomar en análisis", destacó Echenique en declaraciones a EFE.

"No solo estamos hablando de muertes violentas, de tenencia de armas, de crimen organizado, de maras y pandillas, sino también conflictos sobre justamente sostenibilidad ambiental, el acceso equitativo y de inclusión social del agua", añadió la profesional, una de los participantes en la inauguración del Simposio Internacional 'Construcción de paz comunitaria: empoderamiento pacifista, violencias y desplazamiento forzado'. Señaló además que el panorama social en Honduras se vuelve muy complejo, porque hay que entender y analizar todas las causas estructurales que no nacen de una respuesta de un sector, sino de la disciplina y del diálogo abierto entre todos los sectores para ir buscando iniciativas que realmente ataquen esas causas estructurales. Echenique también destacó que se debe trabajar con cómo llegar a las madres solteras, a las que son jefas de hogar, familias con discapacidad y a la inclusión social para repartirles agua y otros recursos que necesitan. En Honduras, miles de familias, por lo general pobres, que viven ciudades grandes como Tegucigalpa, la capital, no tiene acceso directo al agua potable, lo que les obliga a comprarla a un alto coste.