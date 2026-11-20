Estados Unidos.- La aventura de Link llega a Nintendo Switch 2 casi treinta años después de revolucionar el mundo de los videojuegos. Lo hace con el respaldo de usuarios y críticos, récords históricos y un destacado éxito comercial. Cuando los videojuegos y las consolas todavía eran un nicho incomprendido, el debut de «The Legend of Zelda: Ocarina of Time» para Nintendo 64, de la mano de Shigeru Miyamoto, representó mucho más que un salto tecnológico. Aquel título sentó, casi desde cero, las bases del lenguaje del videojuego moderno. Su premisa fantástica, con la música como uno de sus pilares fundamentales, cautivó a varias generaciones. El protagonista, Link, debía viajar a través del tiempo para ayudar a la princesa Zelda y salvar el reino de Hyrule. Bajo ese argumento de cuento de hadas, la trama escondía una metáfora sobre la madurez, la pérdida de la inocencia, la amistad y la nostalgia. Esta última ha alimentado, precisamente, parte de la magia imperecedera del juego.

Con el paso del tiempo, «Ocarina of Time» se convirtió en un clásico de culto cuya fama trascendió el sector y llegó al público general. Ahora, veintiocho años después, Nintendo ha reabierto las puertas del Templo del Tiempo con una nueva versión, presentada como una reconstrucción completa y diseñada en exclusiva para su nueva consola insignia: Nintendo Switch 2. La recepción ha demostrado que la obra conserva su atractivo y ha generado un fenómeno comercial y de crítica. El título ya es el más vendido de la plataforma y se perfila como uno de los grandes aspirantes al juego del año. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Consenso en la cima de 2026

Las cifras respaldan el fenómeno de «The Legend of Zelda: Ocarina of Time»: con más de 5,2 millones de copias vendidas durante sus primeros cuatro días, se convirtió en el primer título exclusivo de Switch 2 en alcanzar esa marca. El éxito comercial ha coincidido con un consenso poco habitual entre los críticos especializados. En Metacritic, el juego debutó con una puntuación media de 96 sobre 100, calculada a partir de decenas de reseñas profesionales. Esa calificación lo coloca como el videojuego mejor puntuado de 2026 en la plataforma, por delante de otros grandes estrenos del año. También lo sitúa entre los títulos mejor valorados de la historia que recoge el portal.

El listón, desde luego, era alto. Los medios internacionales han subrayado el enorme desafío que suponía abordar un proyecto de estas características. No en vano, la versión original de 1998 conserva el primer lugar absoluto en Metacritic, con una media histórica de 99 puntos sobre 100. Por su parte, la adaptación para Nintendo 3DS obtuvo una puntuación de 94. Mantener ahora una calificación de 96 en el panorama crítico actual demuestra, según la valoración que plantea el artículo, la vigencia de su diseño original.



Un salto técnico a la medida de la actualidad

El juego aprovecha la potencia de la consola para ofrecer resolución de alta definición en televisores y una tasa de refresco adaptativa en su pantalla portátil. En el apartado visual, las texturas, los modelos de los personajes y los efectos del entorno fueron reconstruidos para respetar la atmósfera clásica, con iluminación dinámica y niebla volumétrica. Además, el sistema de combate ofrece una mayor fluidez y deja atrás algunas de las rigideces de la versión original. Los creativos de Nintendo partieron de una idea clara: actualizar la experiencia de juego a las exigencias actuales sin sacrificar la esencia de la exploración clásica. Ese enfoque marcó su presentación de aniversario en el Nintendo Direct oficial. La producción también representa un hito para la franquicia: sus secuencias cinemáticas están dobladas íntegramente al español e incorporan diálogos ampliados para dar mayor fuerza cinematográfica y emocional a los personajes de Hyrule, el mundo de la saga. La propuesta va más allá de la consola gracias a su vínculo con «Zelda Notes». Este servicio para teléfonos inteligentes ofrece un diario con registros de combate, retos de rastreo fotográfico, un cuestionario temático de más de 2.000 preguntas y una función para tocar la ocarina en la pantalla táctil, componer melodías y compartirlas mediante códigos QR.

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