Nintendo Switch Sports Resort llega con 12 deportes a Switch 2

Madrid, España.- Nintendo sabe de la importancia de los juegos familiares y de simulación deportiva. Un modelo de competición sana que se transformó en un fenómeno de masas con tres juegos que arrancaron en 2006 con su primer Wii Sports y de los que han vendido más de 130 millones de copias. Ahora preparan el lanzamiento de un nuevo título creado para la nueva generación.

Nintendo Switch Sports Resort (Switch 2, a partir del 22 de octubre) es un título para toda la familia que propone partidas en 12 disciplinas deportivas en las que los jugadores compiten entre ellos gracias a un control de movimiento que simula el gesto de cada actividad con los propios mandos.

De este modo, habrá que realizar el movimiento de tirar a los bolos, lanzar una pelota a canasta, usar un arco o boxear usando los mandos y con el mismo realismo de acción que el deporte requiere, aunque con la salvedad de hacerlo desde el salón de casa.

Un modelo de juego revolucionario que rompió el mercado con su primer título del que vendieron, en 2006, casi 83 millones de juegos convirtiéndose en el título más vendido en la historia de la compañía japonesa, por encima de cualquier Super Mario o Zelda.

Ahora el nuevo juego nos traspasa a la Isla Wuhu, una localización paradisíaca que acoge las actividades deportivas. Lo primero será crear un avatar personalizado y lanzarse a la competición con pruebas que van desde tiro con arco, bolos, tenis de mesa, golf, boxeo, baloncesto, montar en avioneta o moto de agua y otros más disparatados como hacer una guerra de pulgares.