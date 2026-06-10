Zelda: Ocarina of Time regresa como remake exclusivo de Nintendo Switch 2

Tokio, Japón.- Durante su Nintendo Direct, la compañía japonesa cerró una presentación de casi 50 minutos con el anuncio que millones de fanáticos llevaban años esperando. "The Legend of Zelda: Ocarina of Time. El clásico de Nintendo 64 regresa para una nueva generación en 2026, renacido exclusivamente para Nintendo Switch 2", señaló Nintendo en su comunicado oficial. El proyecto no es una remasterización sino una reconstrucción total. Fuentes del sector y el propio tráiler confirmaron que el título se está desarrollando desde cero, algo que distingue este lanzamiento de revisitas anteriores. En 2011, Nintendo ya había revisitado el juego con Zelda: Ocarina of Time 3D para Nintendo 3DS, que incorporó visuales remasterizados y ajustes de jugabilidad. Esta vez, la apuesta es considerablemente mayor.

El tráiler de presentación duró poco más de un minuto, pero fue suficiente para encender la conversación global. La secuencia arranca con una narración que describe a los Kokiri, el pueblo entre el que vive Link al inicio del juego, y concluye con la imagen de un joven Link dormido, cuya mano izquierda comienza a brillar con el símbolo de la Trifuerza.



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También aparecen visiones fugaces de Sheik y la princesa Zelda huyendo del Castillo de Hyrule mientras Ganondorf los persigue. Sin footage de jugabilidad, sin fecha exacta, pero con la suficiente contundencia visual para demostrar que el motor gráfico ha dado un salto generacional. A diferencia de Breath of the Wild o Tears of the Kingdom, cuya estética apostaba por un estilo pictórico y artístico, el remake parece orientarse hacia una dirección más realista. Sigue siendo reconocible como Zelda, pero con una atmósfera más terrenal. El tráiler incluye narración en voz, lo que para varios analistas del medio apunta a la incorporación de actuación de voz completa, una característica que la saga adoptó a partir de Breath of the Wild.