Baldurs Gate 3 y Alan Wake 2, los más nominados en los Game Awards 2023

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hoy lunes 13 de noviembre se anunciaron los nominados a The Game Awards 2023, uno de los eventos más importantes del año al revelar los mejores juegos de los últimos 12 meses. Evento en el que se anuncian futuros títulos o novedades de juegos ya anunciados. Geoff Keighley, creador y productor ejecutivo de los premios, ha sido el encargado de anunciar los nominados de las más de 30 categorías que componen la gala de este año, abriéndose la votación para votar en cada una de las categorías que a continuación recogemos.

2023 ha sido un año para el recuerdo, según las nominaciones capitaneado por Alan Wake 2 y Baldur’s Gate 3, quienes se batirán el cobre y son los favoritos con 8 candidaturas cada uno. Pero son muchos otros los que repiten en varias categorías de estos premios GOTY (Game of the Year), como por ejemplo Marvel’s Spider-Man 2 (7 nominaciones) y Super Mario Bros. Wonder y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (con 5 cada uno). Y aunque cargada de grandes nombres, la alineación también ha rescatado las mejores joyas indies de los últimos meses (Hi-Fi Rush) y hasta expansiones (Cyberpunk 2077: Phantom Liberty).

Juego del Año (GOTY): Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3, Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Mejor dirección: Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3, Marvel’s Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Mejor narrativa: Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Final Fantasy XVI, Marvel’s Spider-Man 2. Mejor dirección de arte: Alan Wake 2, Hi-Fi Rush, Lies of P, Super Mario Bros. Wonder, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Mejor banda sonora y música: Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3, Final Fantasy XVI, Hi-Fi Rush, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Mejor diseño de sonido: Alan Wake 2, Dead Space Remake, HI-FI Rush, Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake. Mejor juego de acción: Armored Core VI, Dead Island 2, Ghostrunner 2 Hi-Fi Rush, Remnant 2.

Puede consultar a todos los nominados aquí. Los Game Awards se entregarán el 7 de diciembre en Los Ángeles, California.

