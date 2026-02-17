Nintendo relanza Virtual Boy, su experimento fallido de realidad virtual

Madrid, España.- Corría el año 1995 y Nintendo lideraba el sector de los videojuegos con Super Nintendo, la consola de sobremesa con la que vendió 50 millones de unidades en todo el mundo. Pero se guardaba un golpe de efecto, Virtual Boy, un accesorio con forma de casco y tecnología en 3D, considerado el pionero de la realidad virtual, que, lejos de romper el mercado, fue un gran incomprendido y ahora regresa como producto de culto.

De este modo, consciente de que la nostalgia vende, Nintendo lanza hoy de nuevo al mercado Virtual Boy, 31 años después, con una réplica exacta de ese visor para coleccionistas adaptada a sus consolas híbridas Switch, y otra réplica de cartón.

Con este movimiento, la empresa de Kyoto (Japón) recupera una consola que es casi un objeto de culto, un experimento fallido, apadrinado por el mismísimo creador de la mítica Game Boy, Gunpei Yokoi, del que vendieron en su día menos de 800,000 unidades y nunca llegó a mercados como Europa.

“Con Virtual Boy tenían todas las de ganar, iba a ser la primera consola con gráficos estereoscópicos, una pionera de la realidad virtual. Pero se torció muchísimo. Tras cuatro años de desarrollo, salió por fin a la venta en el 1995 por la friolera de 180 dólares de la época y de inmediato generó rechazo”, destaca a EFE Miguel Ángel Sánchez, experto y autor del libro sobre videojuegos "Colosos en llamas".