Sony anuncia una PlayStation 5 más barata y para el mercado japonés

Tokio, Japón.- La compañía japonesa Sony anunció este miércoles que pondrá a la venta una PlayStation 5 (PS5) únicamente dirigida al mercado japonés y que costará 55.000 yenes (unos 355 dólares, 307 euros), más barata que en otros países, tras una decisión similar de Nintendo frente a la especulación por la debilidad del yen.

"Para celebrar el quinto aniversario de la PlayStation 5, vamos a hacer algo muy especial para el mercado japonés. Vamos a introducir una PS5 que podrá ser disfrutada únicamente en japonés", dijo Hideaki Nishino, director general de la filial Sony Interactive Entertainment (SIE) que gestiona el negocio de PlayStation, en una presentación.

Con un precio minorista sugerido de unos 307 euros, incluyendo impuestos, la versión únicamente en japonés de la consola se sitúa por debajo de los 499 euros que cuestan de media las versiones más básicas en Europa, o los 474 en Estados Unidos.