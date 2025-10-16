Nintendo lanza "Leyendas Pokémon Z-A": lo que debe saber sobre la nueva entrega

Madrid, España.- El universo Pokémon vuelve a transformarse con el lanzamiento de "Leyendas Pokémon Z-A", el nuevo capítulo de la saga desarrollado por Nintendo en exclusiva para Switch y Switch 2.
La historia se centra en Ciudad Luminalia, una urbe inspirada en París que sirve de escenario para una experiencia de exploración más libre y combates en tiempo real.
La trama introduce a una entrenadora o un entrenador que llega a la ciudad para enfrentar el caos que provocan los pokémon salvajes.
A diferencia de los títulos anteriores, las batallas abandonan el tradicional sistema por turnos y apuestan por enfrentamientos dinámicos en los que las criaturas pueden atacar, esquivar o desplazarse sin interrupciones, lo que aporta una sensación de mayor fluidez y estrategia.
Otra innovación es la barra de energía, que se carga con cada ataque y permite activar las Mega Evoluciones, potenciando las habilidades de los pokémon durante los combates más exigentes.
La ciudad presenta dos ciclos de juego bien marcados. Durante el día, el usuario podrá recorrer sus calles, investigar y capturar nuevas especies; por la noche, se desplegarán los desafíos más intensos en sectores específicos de Luminalia.
El resultado es un equilibrio entre exploración y acción que expande la narrativa de la franquicia.
Con una duración estimada entre 20 y 30 horas, dependiendo del número de misiones secundarias completadas, el título ha recibido una valoración inicial positiva.
El portal especializado Metacritic le otorgó una media de 80 sobre 100, reflejando una acogida favorable entre los críticos y la comunidad de jugadores.