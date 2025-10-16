Nintendo lanza "Leyendas Pokémon Z-A": lo que debe saber sobre la nueva entrega

Madrid, España.- El universo Pokémon vuelve a transformarse con el lanzamiento de "Leyendas Pokémon Z-A", el nuevo capítulo de la saga desarrollado por Nintendo en exclusiva para Switch y Switch 2.

La historia se centra en Ciudad Luminalia, una urbe inspirada en París que sirve de escenario para una experiencia de exploración más libre y combates en tiempo real.

La trama introduce a una entrenadora o un entrenador que llega a la ciudad para enfrentar el caos que provocan los pokémon salvajes.

A diferencia de los títulos anteriores, las batallas abandonan el tradicional sistema por turnos y apuestan por enfrentamientos dinámicos en los que las criaturas pueden atacar, esquivar o desplazarse sin interrupciones, lo que aporta una sensación de mayor fluidez y estrategia.