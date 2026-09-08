The Legend of Zelda cumple 40 años con cine, música y un clásico renovado

Madrid, España.- The Legend of Zelda, una de las sagas de videojuegos más influyentes de la historia de los videojuegos, cumple 40 años y para la ocasión Nintendo ha anunciado numerosas sorpresas: conciertos, detalles de su adaptación en una película de acción real, el remake de uno de sus juegos más premiados y productos para sus fans. En una videoconferencia en directo celebrada hoy para todo el mundo, la empresa japonesa anunció que para conmemorar las cuatro décadas de sus aventuras y durante este año estrenará, el próximo 5 de noviembre, la reedición para la consola Switch 2 del superventas The Legend of Zelda: Ocarina of Time, así como consolas y mandos customizados, juguetes y accesorios exclusivos.

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Un remake de un juego lanzado a finales de 1998 en la consola Nintendo 64, que está considerado como uno de los mejores títulos de la historia, al sentar las bases de las grandes aventuras en 3 dimensiones.

Al margen, para que la experiencia de juego sea aún más inmersiva, Nintando acompañará su lanzamiento con dos ocarinas reales, una totalmente funcional para poder tocar las melodías del juego y otra electrónica que producirá notas o canciones enteras con solo pulsar un botón. El nuevo Ocarina of Time permitirá, además, interpretar o tararear una de las canciones para la ocarina que el personaje replicará dentro del juego gracias al micrófono integrado de la consola. El título contará con nuevos gráficos, cinemáticas con doblaje al español, diálogos adicionales, música orquestal, dará mayor libertad a los jugadores y contará con su versión de los Zelda Notes, un servicio específico con ayudas, guías e información adicional del juego para dispositivos inteligentes.

De cara a 2027, se llevarán a cabo giras mundiales de conciertos sinfónicos con una selección musical de toda la saga en una gira que dará comienzo en enero en Tokio (Japón), para luego trasladarse a Estados Unidos, Europa y Australia. Como colofón a esta celebración, el 30 de abril de 2027 se estrenará en todo el mundo en cines la película en imagen real de The Legend of Zelda, desarrollada conjuntamente por Nintendo y Sony Pictures, que contará con una historia en la que concentrará la mitología y los conceptos que han evolucionado en la aventura a lo largo de estos 40 años.

Pero ¿qué es The Legend of Zelda y por qué es tan importante?