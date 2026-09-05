Michael Myers regresa en Halloween, ahora como protagonista de videojuego

Madrid, España.- Decir Halloween es evocar el terror de los 80. En concreto la película de 1978 que creó escuela con la hierática e icónica máscara blanca de su asesino en serie Michael Myers. Ahora un videojuego da la posibilidad de revivir la película en la piel del malvado criminal o de los aterrorizados ciudadanos en su lucha por salvar sus vidas. Halloween. The game (8 septiembre. PS5, Steam) revive en formato de aventura digital la aclamada película a través de dos modos de juego: un modo historia para un jugador, en el que por capítulos se va desarrollando la historia de Myers desde que escapa del psiquiátrico, o en multijugador online en el que podemos ser víctima o asesino.

El título cuenta con unos gráficos clásicos de videojuego online, con mapeados cerrados en los que se desarrolla la acción y en los que hay mil opciones para avanzar.

Se trata de un juego que se disfruta más en su modo multijugador, con partidas en las que varios jugadores se organizan para defenderse de un asesino cuyo objetivo es acabar con el vecindario. En este punto es donde se premia la originalidad. Myers, al igual que sucede en las películas, es casi un ser sobrenatural, de ahí que en el juego los desarrolladores lo hayan querido plasmar otorgándole un poder que se activa en las sombras pulsando un botón y le que le permite moverse, atacar y esconderse de manera sobrehumana, casi fantasmagórica.

Revivir una película de terror

Se trata de una ventaja necesaria para poder acabar con todos los vecinos de cada una de las localizaciones del juego, con una mecánica muy divertida en la que podremos aislar las viviendas cortando la luz y las líneas de teléfono, escondernos en armarios o detrás de puertas y usar todo tipo de utensilios a modo de arma. Como sucede en la película de John Carpenter (y sus numerosas secuelas), Myers acabará con los vecinos de la manera más inesperada posible.

En el modo multijugador el que se mete en la piel de Myers tiene el objetivo claro, pero los que tengan el papel de ciudadanos de a pie deberán organizarse entre ellos, hacer una estrategia por equipos para dar caza al asesino o defenderse, todo para acabar con Myers o lograr que la policía le devuelva al psiquiátrico. Por su parte, el modo historia narra la vida del criminal desde la noche de Halloween en la que escapa del centro psiquiátrico y permite revivir los momentos de la película, en un modo que irá desgranando la historia del asesino en serie.