El origen oculto de "Halloween" y el niño real que inspiró el film de Michael Myers

Carpenter confirmó años después a The Guardian que su propósito era capturar “la esencia del miedo primario”. Según el director, todo surgió tras una visita a un hospital psiquiátrico mientras estudiaba en la Universidad de Western Kentucky. Allí conoció a un niño de unos doce años cuya mirada lo dejó helado. “Tenía una mirada... realmente malvada. Fue lo más espeluznante que había visto en mi vida”, recordó. Esa experiencia quedó plasmada en la descripción del doctor Sam Loomis sobre el joven Myers: “Los ojos más negros. Los ojos del diablo”.