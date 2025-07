Mundo gamer: los videojuegos próximos a estrenarse

Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2. Para aquellos a los que les gusta el anime y, especialmente, la serie Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 llega el 5 de agosto de 2025. Tras el rotundo éxito del primer título este nuevo capítulo estará disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC y se espera que también para Nintendo Switch.