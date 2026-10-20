Nintendo recupera Wii Sports con 12 disciplinas en Switch Sports Resort

Madrid, España.- Hace 20 años Nintendo sorprendió con un videojuego que permitía, a través de un novedoso sistema de control de movimiento, hacer deporte en familia en el salón de casa. Ese Wii Sports de 2006 vendió el récord de 83 millones de copias en un título que ahora recuperan para llegar a las nuevas generaciones mediante un mundo abierto explorable, lleno de color y en el que competir en todo tipo de disciplinas. Nintendo Switch Sports Resort (exclusivo para Switch 2, desde el 22 de octubre) cuenta con 12 deportes, algunos clásicos como tenis, baloncesto, bolos o tiro con arco, y otros más variados como el vuelo en avioneta, el monopatín o una disparatada lucha de pulgares. Un título en el que basta con crearse un avatar y tener muchas ganas de empezar a moverse.

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Un juego considerado como uno de los mayores "vendeconsolas" de la historia al lograr, en sus tres entregas lanzadas hasta la fecha, encandilar a más de 130 millones de hogares y con el que ahora la empresa japonesa espera cosechar ese mismo resultado para su nueva consola Switch 2, que llegó al mercado en verano de 2025 y de la que ya han colocado casi 26 millones de unidades. Su primer juego de 2006, que se vendía junto a la consola, aún figura como el más vendido en la historia de Nintendo, por encima de Mario Kart 8 Deluxe (71.5 millones de copias), Animal Crossing: New Horizons de la primera Switch (50.3 millones) y el Super Mario Bros. original de 1985, con más de 40.2 millones de juegos vendidos en todo el mundo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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