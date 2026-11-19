Los Ángeles, Estados Unidos.- Sin gráficos en alta definición ni procesadores avanzados. Apenas un diminuto huevo de plástico que cabía en la palma de la mano. Así aterrizó, en las tiendas de Japón, el 23 de noviembre de 1996, el Tamagotchi. Le bastaban una pantalla de cristal líquido, tres botones de goma y un altavoz que emitía pitidos agudos imposibles de ignorar. Su nombre unía la palabra japonesa “tamago” (huevo) con la pronunciación del inglés “watch” (reloj), pero detrás de esa aparente sencillez se escondía una revolucionaria apuesta en la psicología del consumo.

Y es que, por primera vez en la historia del entretenimiento interactivo, los papeles se invertían. La máquina no esperaba tranquila a que alguien decidiera encenderla: era ella quien pedía comida, afecto e higiene en tiempo real. Treinta años después de aquel estreno en Tokio, la mascota digital creada por Akihiro Yokoi (de la firma de diseño WiZ) y Aki Maita (planificadora de Bandai) supera ya los 100 millones de unidades distribuidas en todo el mundo, según certifica la propia empresa en el Boletín Oficial de Bandai Namco. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Porque, lejos de quedar en el olvido como un simple capricho nostálgico de los noventa, aquel pequeño aparato es hoy el “paciente cero” del apego digital actual: el invento que estrenó las relaciones parasociales portátiles y entrenó a toda una generación para vivir atada emocionalmente a las notificaciones electrónicas.

Una molestia pensada al detalle

A mediados de los noventa, las consolas portátiles apostaban casi por completo por la atención del público masculino, desafiando la habilidad manual y ofreciendo competición. La chispa para romper con esa inercia llegó desde el lugar menos esperado. Yokoi vio en televisión un anuncio donde un niño intentaba, sin éxito, llevarse a su tortuga a unas vacaciones en familia, tal y como recoge el expediente de ingreso de The Strong Museum of Play en su World Video Game Hall of Fame. Aquella escena le planteó una duda: ¿sería posible diseñar una mascota de bolsillo sin las complicaciones prácticas ni los límites de un ser vivo? En pleno auge de la informática, la pregunta tenía todo el sentido. El éxito de la idea, sin embargo, escondía una paradoja buscada a propósito. Para que un animal artificial despertara un vínculo real, no podía limitarse a ponérselo todo fácil al usuario.

En una entrevista con The New York Times, el propio Yokoi resumía así esa idea de fondo: “Las mascotas sólo son adorables entre el 20 y el 30 por ciento del tiempo, y el resto es un gran problema, mucho trabajo”. Así, Yokoi “quería incorporar este tipo de idea en un juguete, porque hoy en día a las mascotas sólo se las considera bonitas. Pero da la impresión de que también empiezas a quererlas cuando las cuidas”. Por su parte, Maita sacó los primeros prototipos a la calle para probarlos a fondo con estudiantes de secundaria en el bullicioso distrito de Shibuya. Allí fue ajustando el ritmo de las peticiones de la criatura hasta hacerlo encajar en la rutina escolar de las jóvenes, según documenta la investigación histórica de The Strong Museum of Play. De ahí salió un simulador de crianza que no daba tregua. En su primer ciclo de vida, un Tamagotchi pasaba de huevo a adulto en una media de doce días de calendario, entre comidas periódicas, limpieza de desechos, juegos de adivinanza y algo de disciplina. Si el dueño ignoraba sus pitidos de auxilio, enfermaba y acababa muriendo sin remedio. El impacto cultural fue arrollador. Tanto, que en 1997 Yokoi y Maita ganaron el célebre Premio Ig Nobel de Economía por “desviar millones de horas-persona hacia la cría de mascotas virtuales”, una gala recogida por la organización científica Improbable Research. Y no exageraban: el producto agotaba cargamentos enteros en cuestión de horas. Solo en sus primeros ocho meses en Japón despachó diez millones de ejemplares, y en los dos años y medio iniciales de distribución global escaló hasta los 40 millones de unidades.

Duelo real por unas mascotas de píxeles

La fiebre por aquel juguete no tardó en salirse del terreno del ocio para desconcertar a media sociedad. Al contrario que un videojuego clásico, el Tamagotchi original no tenía botón de pausa. El resultado: interrupciones continuas en escuelas e instituciones de todo el mundo. En colegios de primaria y secundaria, los profesores acabaron requisando los llaveros en plena clase ante los inesperados coros de pitidos. En varias capitales llegaron a surgir incluso servicios profesionales y clandestinos de guardería diurna para mascotas virtuales, donde se cobraba por alimentar y limpiar los dispositivos mientras sus dueños estaban en el aula. Pero la reacción más llamativa en el plano psicológico llegaba cuando los cuidados fallaban: Si un Tamagotchi moría en la pantalla, aparecía la imagen de una pequeña lápida vigilada por un fantasma pixelado. La respuesta emocional de miles de niños superó cualquier previsión. En 1997, un cementerio de animales en Pontsmill, Cornualles (Reino Unido), reservó una parcela cercada solo para enterrar los aparatos fallecidos dentro de ataúdes en miniatura hechos a mano. Allí mismo, una niña británica llamada Danielle Perren explicaba ante las cámaras por qué no había pulsado el botón de reinicio: “Pensé que sería mejor para él estar aquí porque realmente no quería reiniciarlo, porque sería como una cosa diferente y yo estaba muy unida a él. Sé que suena estúpido, pero lo estaba”. Escenas parecidas, convertidas en funerales colectivos, se vivieron en Dunaszekcső (Hungría). Allí se perforaron cientos de nichos para dar sepultura a los dispositivos los domingos por la tarde. La comunidad académica bautizó formalmente esta conducta como el “efecto Tamagotchi”. Se trata de la tendencia humana a proyectar emociones, empatía y sentido moral sobre agentes artificiales sin sentimientos que apenas ofrecen respuestas interactivas básicas. También Sherry Turkle, socióloga, psicóloga clínica y catedrática del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), puso aquel llavero japonés en el centro de sus ensayos sobre cibernética. En las investigaciones reunidas en ‘Authenticity in the age of digital companions’ y en sus reflexiones sobre tecnología en ‘Reclaiming Conversation’, Turkle acuñó la etiqueta de “artefactos relacionales”. Y, de este modo, lanzó entonces una advertencia: “Estos artefactos no invitan tanto a la proyección como exigen el compromiso. El objeto computacional ya no es afectivamente neutro”. Y así, ante las críticas por el impacto del luto infantil y la multiplicación de epitafios digitales, la empresa matriz decidió mover ficha. Por eso, Bandai suavizó la idea de la muerte a finales de 1997 con el estreno de Tamagotchi Angel, donde las criaturas no morían de forma terrenal, sino que ascendían al cielo transformadas en seres alados.

El largo invierno y un regreso conectado

Pese a los récords de sus inicios, a finales del siglo XX la franquicia sufrió uno de los desplomes de inventario más duros de la industria del juguete. Al calcular demasiado al alza la demanda de Occidente, Bandai se topó con una crisis por exceso de mercancía que le dejó pérdidas millonarias antes de integrarse en el consorcio Bandai Namco. Pero aquel huevo digital supo reinventarse. En 2004, Bandai relanzó la marca con el Tamagotchi Connection (comercializado en Japón como Tamagotchi Plus) e incluyó un puerto de infrarrojos. Se acabó el aislamiento: a partir de entonces, las mascotas virtuales podían visitarse, intercambiar regalos, cortejarse y tener crías, creando lazos entre dispositivos físicos de distintos dueños y reavivando el interés entre los escolares. Durante las dos últimas décadas, el dispositivo fue incorporando tecnología avanzada sin renunciar a su forma clásica. Llegaron pantallas a color de alta resolución, cámaras para interactuar con el entorno real, (como en el Tamagotchi Pix, presentado por la multinacional a través de Bandai Toys) y hasta versiones convertidas en pulseras inteligentes táctiles con el Tamagotchi Smart. El gran salto llegó el 15 de julio de 2023 con el Tamagotchi Uni. Gracias a su conexión Wi-Fi integrada, abrió a los jugadores las puertas del llamado “Tamaverse”, una red mundial donde avatares de todos los continentes viajan, acuden a eventos multitudinarios y organizan matrimonios digitales sin necesidad de estar cerca físicamente.

La expansión de la marca también llegó a las videoconsolas. El 27 de junio de 2025, Bandai Namco Entertainment publicó ‘Tamagotchi Plaza’ para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, una entrega centrada en la simulación de tiendas. Se trataba, además, del primer título de la franquicia que salía de Japón en 17 años. Para la ocasión, rescató la dinámica de la veterana serie “Corner Shop” y puso a los jugadores al frente de entre doce y quince establecimientos donde atender a más de cien criaturas. Lo más curioso, sin embargo, estaba en el diálogo entre dispositivos: mediante un sistema de códigos, el juego puede conectarse con el Tamagotchi Uni para habilitar artículos exclusivos y efectos especiales tanto en el propio juguete como en la consola.

Un profeta de bolsillo adelantado a la hiperconectividad