Feriado Morazánico movilizó a 1.6 millones de personas en Honduras, según Turismo

Tegucigalpa, Honduras.- El Secretaría de Turismo contabilizó la movilización de 1.6 millones de personas a nivel nacional durante el Feriado Morazánico de 2026, período que también dejó una derrama económica estimada en 769 millones de lempiras.
Andrés Ehrler, ministro de Turismo, detalló que las cifras corresponden al período comprendido entre el viernes 2 y el domingo 11 de octubre, cuando miles de hondureños se desplazaron hacia diferentes destinos del territorio nacional para aprovechar los días de descanso.
"La Semana Morazánica contabilizó 1.6 millones de personas que se movilizaron de un punto "A" a un punto "B", lo que representa un 4% más en relación al año 2021, debido a que los años subsiguientes no hubo levantamiento de datos", explicó Erhler.
En cuanto al impacto económico, el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) estimó que el Feriado Morazánico generó una derrama de 769 millones de lempiras, cifra que representa un crecimiento del 20.8% frente a los 637 millones de lempiras contabilizados en 2021.
Finalmente, Erhler agradeció al sector privado por su colaboración en la planificación de las actividades y destacó el trabajo de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) para regular el flujo de visitantes, mantener el orden y verificar que los establecimientos cumplieran con los requisitos de operación.
Principales destinos
Erhler señaló que seis de cada diez hondureños optaron por pasar la noche en los destinos que visitaron, lo que contribuyó al movimiento económico en diferentes zonas del país.
Entre los lugares que concentraron la mayor cantidad de visitantes que permanecieron durante la noche figuran Tela, La Ceiba, Copán Ruinas, Omoa, La Esperanza, Roatán, Comayagua, Choluteca y Gracias.
Por otra parte, Valle de Ángeles, Santa Lucía, Tela, La Ceiba, Comayagua, San Lorenzo, Puerto Cortés, Omoa, Santa Cruz de Yojoa y Gracias destacaron entre los destinos más visitados durante las vacaciones.
Para establecer el total de movilizaciones, las autoridades tomaron en cuenta los viajes en autobuses, transporte colectivo, caravanas, excursiones y vehículos particulares.