Feriado Morazánico movilizó a 1.6 millones de personas en Honduras, según Turismo

Tegucigalpa, Honduras.- El Secretaría de Turismo contabilizó la movilización de 1.6 millones de personas a nivel nacional durante el Feriado Morazánico de 2026, período que también dejó una derrama económica estimada en 769 millones de lempiras.

Andrés Ehrler, ministro de Turismo, detalló que las cifras corresponden al período comprendido entre el viernes 2 y el domingo 11 de octubre, cuando miles de hondureños se desplazaron hacia diferentes destinos del territorio nacional para aprovechar los días de descanso.

"La Semana Morazánica contabilizó 1.6 millones de personas que se movilizaron de un punto "A" a un punto "B", lo que representa un 4% más en relación al año 2021, debido a que los años subsiguientes no hubo levantamiento de datos", explicó Erhler.