De regreso a la realidad

Tras el paréntesis del Feriado Morazánico, el país reanuda hoy sus actividades habituales.

Los hondureños vuelven a sus puestos de trabajo, comercios y aulas de clase, ojalá con la convicción de aportar su máximo esfuerzo para sacar adelante a la nación, aunque el retorno a la rutina diaria los enfrente nuevamente a los profundos desafíos que afronta la sociedad y que demandan respuestas inmediatas y efectivas.

El incremento en los precios de los combustibles sigue marcando la economía de los hogares y de todas las actividades productivas a nivel nacional, lo que obliga a todos, sin excepción, a implementar un programa de ahorro que permita dar un respiro a las finanzas familiares y del Estado en general.

Por otro lado, los médicos del sector público se aprestan a continuar con sus asambleas informativas en demanda del pago de salarios atrasados a varios de sus colegas, lo que significa que miles de pacientes continuarán sufriendo por la falta de una atención oportuna en los hospitales públicos. En contraste, es positivo que los médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) -quienes en solidaridad con el sector público suspendieron la atención por más de tres semanas- hayan anunciado que hoy retomarán sus labores con normalidad. Sin embargo, las autoridades sanitarias están obligadas a buscar una solución definitiva a esta problemática que impacta a los sectores más vulnerables. En el caso de Tegucigalpa, a los capitalinos les esperan noticias agridulces en relación con el abastecimiento de agua potable. Si bien ha llovido a lo largo de la semana y la represa Los Laureles ha recuperado al 100 % su nivel, no ha sucedido lo mismo con La Concepción, por lo que el suministro continuará restringido a dos veces por mes.

Así las cosas, el inicio de esta nueva jornada tras el receso no solo exige resiliencia ante la escasez y las dificultades económicas, sino también una voluntad firme por parte de las autoridades y la población para hacerle frente a todos y cada uno de los problemas que nos agobian como nación.