Derrota republicana obligará a Honduras a replantear su relación con Washington

Tegucigalpa, Honduras.- La derrota electoral del Partido Republicano en Estados Unidos, que perdió el control de la Cámara de Representantes y del Senado, además de sufrir retrocesos en las elecciones para gobernadores, representa un duro golpe para el presidente Donald Trump y abre un nuevo escenario político que Honduras deberá tomar en cuenta para replantear su estrategia diplomática. El resultado fortalece a los demócratas y deja a Trump ante una oposición con mayor capacidad para bloquear iniciativas, impulsar investigaciones y ejercer contrapeso sobre las decisiones de su administración durante los últimos dos años de mandato. Este cambio de fuerzas en Washington plantea nuevos desafíos para Honduras, que había depositado expectativas en la cercanía política con Trump, particularmente en asuntos como los aranceles comerciales, la migración y la continuidad del Estatus de Protección Temporal (TPS). Analistas consultados por EL HERALDO consideran que el gobierno hondureño debe ampliar sus canales de interlocución en Estados Unidos y evitar que su política exterior dependa exclusivamente de la relación con la Casa Blanca. El nuevo equilibrio político obliga a tomar en cuenta al Congreso y a otros sectores que tendrán mayor capacidad de influir en las decisiones estadounidenses. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Cercanía con Trump no garantizó beneficios

El resultado abre un nuevo escenario para la relación bilateral y deja una advertencia para Honduras: la cercanía con el presidente estadounidense no garantiza un trato preferencial ni resuelve por sí sola los principales problemas del país, entre ellos los aranceles comerciales, la continuidad del Estatus de Protección Temporal (TPS), las deportaciones y la cooperación en seguridad. La socióloga Julieta Castellanos considera que Honduras generó expectativas sobre los beneficios que podría obtener por la influencia de Trump en el proceso electoral hondureño. Sin embargo, esas expectativas no se cumplieron. “Sin lugar a dudas, el presidente Trump influyó en las elecciones de Honduras, así como lo ha hecho en elecciones de otros países de América Latina. Sin embargo, esa influencia que se visualizaba como algún tipo de trato especial no se materializó”, afirmó Castellanos. Consideró que el comportamiento de Washington dejó claro que sus prioridades están por encima de las expectativas de los países de la región. Entre los asuntos que Honduras esperaba resolver estaban los aranceles y la continuidad del TPS para los compatriotas que viven en Estados Unidos bajo ese estatus. “A Estados Unidos lo que le interesan son sus prioridades y entre esas prioridades, pues obviamente está que el presidente Trump cumpliera con sus promesas de campaña, como era la expulsión de migrantes de todos los países”, expresó. Castellanos también cuestionó si el gobierno hondureño hizo todas las gestiones necesarias para conseguir los apoyos que requería, pese a la participación del presidente en cumbres y al trabajo diplomático de la embajada hondureña en Washington. “No estoy segura si el gobierno de Honduras hizo todo lo posible para lograr los apoyos que requería”, manifestó.

Aranceles

Uno de los asuntos que más preocupa a Castellanos es el tratamiento comercial que recibió Honduras frente a otros países de la región, particularmente Guatemala. La socióloga señaló que los aranceles representan un problema real para la economía hondureña y considera necesario conocer las razones por las que Guatemala recibió condiciones diferentes. “En el tema de aranceles, que sí son un real problema para Honduras, sí ha habido un trato diferente para Guatemala. Habría que escuchar las razones y ver por qué Honduras no ha sido capaz o no ha podido recibir este tipo de beneficios”, sostuvo. Señaló que el nuevo escenario político podría abrir la posibilidad de revisar algunas medidas comerciales, debido a sus efectos sobre el costo de vida en Estados Unidos. “Los aranceles es probable que haya un cambio porque los aranceles han impactado mucho en el costo de vida en Estados Unidos. Sin lugar a dudas, si entran los productos con impuestos, esos impuestos finalmente llegan al consumidor”, explicó. En materia migratoria, sin embargo, no espera una modificación sustancial de las deportaciones. A su juicio, el cambio podría estar en los procedimientos y en el respeto a los derechos humanos, pero no necesariamente en el objetivo de las políticas migratorias. “Pero las deportaciones van a continuar como continuaron en otros gobiernos demócratas. El cambio puede ser de forma”, advirtió. Castellanos aseveró que la Cancillería hondureña deberá analizar las oportunidades que surjan del nuevo equilibrio político y diseñar una estrategia para conseguir mejores condiciones.

Honduras debe anticiparse al cambio

Para Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el cambio en el Congreso estadounidense no significa que Washington abandonará sus intereses en Centroamérica. La seguridad, el narcotráfico y el combate a las maras y pandillas seguirán ocupando un lugar importante en la relación con Honduras. “En la última década Estados Unidos ha tenido un interés muy particular por temas de seguridad, narcotráfico, maras y pandillas en Honduras”, señaló Hernández. El entrevistado recordó que la cooperación estadounidense en esos asuntos se ha mantenido bajo gobiernos de distinto signo político y considera que ese interés continuará, aunque podrían cambiar las condiciones y las exigencias para otorgar apoyo, “creo que ese interés se va a mantener”, sostuvo. No obstante, advirtió que el fortalecimiento de los demócratas podría traducirse en mayores exigencias en materia de derechos humanos y en intentos por condicionar parte de la cooperación destinada a Honduras. “Es posible que los demócratas exijan mayor control sobre temas como, por ejemplo, de derechos humanos y traten de condicionar alguna de la cooperación que dan a Honduras”, explicó. Hernández coincide con Castellanos al aseverar que Trump tuvo una participación directa en el proceso electoral hondureño, aunque interpreta que su motivación estuvo relacionada con la influencia que atribuía a sectores vinculados con Venezuela. “No podemos desconocer que el presidente Trump tuvo una participación directa en el proceso electoral, pero creo que fue motivado por la influencia que se suponía podía tener el socialismo del siglo XXI de Venezuela en Honduras”, manifestó. Ante el nuevo panorama, el director ejecutivo de la ASJ considera importante que el Gobierno hondureño haya establecido contactos con los sectores demócratas, incluso antes de conocerse los resultados electorales. “Yo esperaría que el gobierno de la República haya comenzado ya un diálogo subterráneo con líderes de los demócratas en Estados Unidos”, expresó. Para Hernández, Honduras debe mantener una relación equilibrada con Washington, valorar la cooperación estadounidense y, al mismo tiempo, defender su soberanía y sus intereses comerciales. “El gobierno tiene que actuar con mucha coherencia, valorando el apoyo de cooperación que Estados Unidos da a Honduras, pero también fiel a sus principios de la libre determinación de los pueblos”, sostuvo. El analista recordó que Honduras ya tuvo experiencias de cooperación y coordinación con administraciones demócratas cuando el país era gobernado por el Partido Nacional. Por ello, considera que existen antecedentes que pueden servir para establecer nuevamente canales de entendimiento.

Honduras debe acercarse al contrapoder

El excanciller Arístides Mejía considera que el cambio en la correlación de fuerzas estadounidense debe llevar a Honduras a modificar su política exterior y preparar una estrategia diplomática que responda a sus intereses económicos y geopolíticos. Mejía advierte que Honduras tiene una elevada dependencia del mercado estadounidense, tanto por el comercio como por las remesas que envían los compatriotas residentes en ese país. Por esa razón, considera que el gobierno debe analizar el nuevo escenario y aprovechar los espacios de negociación que se abren con el fortalecimiento de la oposición demócrata y fue directo al identificar los asuntos que Honduras debe colocar en el centro de su estrategia. “Los intereses de Honduras son la migración, son el TPS, es el comercio, tema de los aranceles, es la seguridad regional”, señaló. A su criterio, el país necesita una revisión de su política exterior y una diplomacia capaz de relacionarse con los nuevos actores que tendrán poder de decisión en Washington. “Tiene que haber politólogos, especialistas en Estados Unidos, especialistas en geopolítica para rediseñar la política exterior de Honduras con respecto a Estados Unidos y sacar mayor provecho”, planteó. Mejía considera que uno de los principales errores sería mantener una relación concentrada únicamente en el presidente estadounidense, cuando ahora existe un contrapeso legislativo con capacidad para incidir en las decisiones políticas. “Hay que revisar todo eso y trazar una política de acercamiento con el contrapoder que hay en Estados Unidos”, recomendó. El excanciller insistió en que Honduras debe comprender el alcance del cambio político y acercarse al sector que ahora tendrá mayor capacidad de contrapeso frente al Ejecutivo. “Ahora lo que ha ocurrido es que tenemos un gobierno donde el Ejecutivo tenía todo el apoyo del Legislativo, ahora tienen contrapeso, entonces quiere hablar con los del contrapeso”, explicó. Mejía también considera que las políticas arancelarias de Trump podrían experimentar modificaciones, debido al encarecimiento de la vida en Estados Unidos y al malestar que han generado las medidas comerciales. A su juicio, aunque el presidente mantiene facultades para imponer aranceles, el costo económico y las presiones políticas podrían obligarlo a reconsiderar algunas decisiones. En ese contexto, espera que las autoridades hondureñas interpreten correctamente el nuevo escenario y ajusten su estrategia para obtener mejores condiciones comerciales y diplomáticas.

TPS no está garantizado con una victoria demócrata