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Nevada elige a su primer gobernador afroamericano: ¿quién es Aaron Ford?

¿Quién es Aaron Ford? El demócrata que derrotó a Joe Lombardo y se convirtió en el primer gobernador afroamericano de Nevada. Aquí los detalles

  • Actualizado: 04 de noviembre de 2026 a las 15:18
Nevada elige a su primer gobernador afroamericano: ¿quién es Aaron Ford?

Aaron Ford derrotó al gobernador republicano Joe Lombardo y conquistó un cargo que, por primera vez, será ocupado por un afroamericano.

 Foto: Agencia EFE

Washington, Estados Unidos.- El demócrata Aaron Ford se impuso a su rival republicano Joe Lombardo en las elecciones a gobernador en Nevada (Estados Unidos) y se convirtió así en el primer afroamericano en ocupar el cargo en ese estado y en la costa oeste del país, según proyecciones de CNN y NBC.

Ford, quien centró su campaña en visitas a sedes sindicales y pequeños negocios, ganó en la contienda por la gobernación de Nevada, que se ha definido en las últimas elecciones como un estado bisagra, frente al republicano Lombardo.

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Su rival, que buscaba un segundo mandato, también hizo historia cuando fue elegido, al convertirse en el primer republicano en llegar a ser gobernador de Nevada desde 1996.

Ford, el primer gobernador de raza negra en la historia de Nevada y en el oeste de EE. UU., ya marcó un hito al ser el primer afroestadounidense elegido para un cargo constitucional estatal en Nevada, como fiscal general.

El demócrata recibió el respaldo total del movimiento sindical, en especial de los trabajadores de la industria hotelera: lo apoyaron el sindicato Culinary Union 226 y la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO).

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"Nevada necesita un verdadero cambio de rumbo, y eso comienza con la elección de Aaron Ford como próximo gobernador de Nevada", señaló Ted Pappageorge, secretario-tesorero del Sindicato de la Culinaria, que representa a la mayoría de empleados de hoteles de Las Vegas.

El sindicalista también reprochó a Lombardo no haberse enfrentado al presidente estadounidense, Donald Trump, en su política arancelaria, la guerra y el alto coste de la vida.

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Redacción web
Agencia EFE

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