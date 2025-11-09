Entre el ruido y el tráfico, los canillitas llevan la noticia por las calles y los bulevares

Tegucigalpa, Honduras.- Correr antes de que la luz del semáforo cambie al color verde, esquivar los carros con agilidad y gritar con entusiasmo los titulares del día. Así comienza la jornada de los populares canillitas, quienes aún mantienen viva la costumbre de llevar las noticias hasta las manos del pueblo hondureño.

En las calles de Tegucigalpa y Comayagüela, los canillitas venden las noticias del día como una forma de sobrevivir. Con su mazo de periódicos bajo el brazo y su sonrisa amable, desafían el paso del tiempo y las nuevas tecnologías que intentan desplazar al papel impreso.

Para muchos hondureños, ser canillita es un orgullo, ya que no solo se venden malas noticias, sino también aquellas buenas que transforman al lector a medida que avanza por cada párrafo del periódico.

Los canillitas son héroes sin capa que sobreviven en medio del auge digital. En una época en la que las noticias se consumen con un clic, ellos siguen recorriendo calles, parques y bulevares. Su misión no es solo vender un diario, sino preservar el lazo humano entre el lector y la palabra impresa.