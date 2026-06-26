Onda tropical dejará fuertes lluvias y actividad eléctrica en varias regiones de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los remanentes de una onda tropical, sumados al ingreso de humedad transportada por los vientos del este, provocarán este viernes 26 de junio condiciones atmosféricas inestables en gran parte del territorio hondureño, informó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la jornada se presentará abundante nubosidad, acompañada de lluvias y chubascos de intensidad variable, así como actividad eléctrica aislada en varias regiones del país. Las precipitaciones serán más significativas que las registradas en los últimos días.
Los meteorólogos explicaron que los efectos asociados a la onda tropical favorecerán el desarrollo de precipitaciones sobre gran parte del territorio nacional, principalmente en las regiones norte, occidente, centro y oriente, mientras que la zona sur registrará condiciones más secas.
El informe establece que los acumulados de lluvia oscilarán entre los 2 y los 30 milímetros. El departamento de Ocotepeque será el que presente los mayores registros de precipitación, con acumulados que podrían alcanzar los 30 milímetros.
Asimismo, Atlántida, Copán, Cortés, Olancho, Santa Bárbara, Yoro y Gracias a Dios figuran entre las zonas donde se esperan lluvias moderadas a fuertes, con acumulados cercanos a los 20 milímetros y posibilidad de actividad eléctrica durante el transcurso del día.
Temperaturas y oleaje
Las temperaturas más elevadas se mantendrán en la región sur del país. Según el pronóstico, los departamentos de Choluteca y Valle alcanzarán máximas de hasta 38 grados centígrados, con temperaturas mínimas de 24 grados y escasas probabilidades de precipitaciones.
En la zona norte, Atlántida, Colón, Cortés, Olancho y Santa Bárbara registrarán temperaturas máximas que oscilarán entre los 31 y 32 grados centígrados, acompañadas de lluvias moderadas y acumulados que podrían llegar hasta los 20 milímetros.
Por su parte, Francisco Morazán, Comayagua, El Paraíso y La Paz presentarán temperaturas máximas entre los 30 y 31 grados, con mínimas que oscilarán entre los 18 y 21 grados centígrados, además de precipitaciones débiles a moderadas.
En el occidente del país, departamentos como Copán, Lempira y Ocotepeque experimentarán temperaturas más frescas. Copán registrará una máxima de 28 grados, mientras que Ocotepeque alcanzará los 29 grados, siendo este último el departamento con mayores acumulados de lluvia previstos para la jornada.
Intibucá continuará reportando el ambiente más fresco del territorio nacional, con temperaturas máximas de 22 grados centígrados y mínimas de hasta 14 grados, además de precipitaciones estimadas en 15 milímetros.
El pronóstico también indica que Gracias a Dios registrará temperaturas entre los 26 y 31 grados centígrados con acumulados de lluvia cercanos a los 20 milímetros, mientras que Islas de la Bahía presentará temperaturas máximas de 31 grados y precipitaciones leves.
Finalmente, Cenaos informó que las condiciones marítimas permanecerán estables, con oleaje de entre dos y cuatro pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, por lo que recomendó a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias.