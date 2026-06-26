Onda tropical dejará fuertes lluvias y actividad eléctrica en varias regiones de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los remanentes de una onda tropical, sumados al ingreso de humedad transportada por los vientos del este, provocarán este viernes 26 de junio condiciones atmosféricas inestables en gran parte del territorio hondureño, informó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la jornada se presentará abundante nubosidad, acompañada de lluvias y chubascos de intensidad variable, así como actividad eléctrica aislada en varias regiones del país. Las precipitaciones serán más significativas que las registradas en los últimos días. Los meteorólogos explicaron que los efectos asociados a la onda tropical favorecerán el desarrollo de precipitaciones sobre gran parte del territorio nacional, principalmente en las regiones norte, occidente, centro y oriente, mientras que la zona sur registrará condiciones más secas.

El informe establece que los acumulados de lluvia oscilarán entre los 2 y los 30 milímetros. El departamento de Ocotepeque será el que presente los mayores registros de precipitación, con acumulados que podrían alcanzar los 30 milímetros. Asimismo, Atlántida, Copán, Cortés, Olancho, Santa Bárbara, Yoro y Gracias a Dios figuran entre las zonas donde se esperan lluvias moderadas a fuertes, con acumulados cercanos a los 20 milímetros y posibilidad de actividad eléctrica durante el transcurso del día.

Temperaturas y oleaje

Las temperaturas más elevadas se mantendrán en la región sur del país. Según el pronóstico, los departamentos de Choluteca y Valle alcanzarán máximas de hasta 38 grados centígrados, con temperaturas mínimas de 24 grados y escasas probabilidades de precipitaciones.