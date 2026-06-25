Cortes de energía afectarán varias zonas del país este viernes 26 de junio

Tegucigalpa, Honduras.- Los habitantes de diferentes municipios de Yoro y Cortés deberán tomar las precauciones necesarias ante las interrupciones del servicio eléctrico programadas para este viernes 26 de junio, según el calendario de mantenimientos divulgado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
De acuerdo con la estatal, los trabajos incluyen mantenimiento general de líneas de transmisión y otras labores técnicas orientadas a fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico, por lo que el suministro será suspendido temporalmente en las zonas incluidas en la programación.
Las afectaciones abarcarán comunidades urbanas, rurales, centros de salud, comercios, industrias y empresas ubicadas en ambos departamentos.
Cortes de energía programados:
Yoro (8:00 a. m. – 4:00 p. m.)
PARTE DE MORAZÁN, Lácteos Victoria (Lactovi), Aldea El Portillo González, Aldea Olomán, San Alejo, Aldea Mojimán, Aldea Nueva Esperanza, Aldea San Fernando, Aldea Brisas de Cuyamapa, Aldea Buenos Aires, Aldea Camalote, Aldea Las Acasias, Aldea Los Prieto, Aldea El Sumbido, Aldea El Porvenir, Aldea Paya, Aldea Los Murillos, Aldea Ocotillo, Aldea El Pataste, Aldea Combas, Aldea Laureles, Ciudad El Negrito, Hacienda Don Emilio, Cooperativa Harina Selecta, Col. Pinos, Aldea Guangolola 1, Guangolola 2 y Guangolola 3, Aldea Cangrejales, Aldea Santuario, Aldea Vertiente, Aldea El Caliche, Aldea Plácido, Aldea Honduritas, Aldea Pata de Gallina, Aldea Terrero Negro, Aldea Casiano, Aldea Sentadero, Aldea Lajas, Aldea Coyolito, Aldea La Calera, aldeas La Estancia, Ocote Paulino, La Sierrita, Candelaria, La Cruz, Guadalupe, El Triunfo, El Tablón, Cuyamapa, Subirana, El Cedrito, Minas del Carbón, Mango Seco, La Jurupas, El Palmar, Camalote, Murillo, Los Prietos, Mojimán, Col. Jerusalén, Guapinoles, Roque, Las Brisas, El Limón, Hacienda Capesa, Finca Nuevas Bendiciones, Cuevitas, La Majada, El Mango.
CIUDAD DE MORAZÁN: Bo. Lempira, Las Cidras, Col. 5 de Enero, Col. España, Bo. San José, Bo. Jazmín, Bo. El Centro, Bo. Sabaneta, El Calvario, parte de Bo. El Progreso, Buenos Aires I y II y zonas aledañas.
CIUDAD DE YORO, Hospital Manuel de Jesús Subirana, Bo. Las Colinas, Las Delicias, Col. Díaz Chávez I, II y III, Barrio El Pantano, Barrio Santiago, Col. Porfirio Martínez, Col. Lando Burgos, Col. Rotario, Col. Hawitt, Col. Emanuel I, II y III, Barrio El Centro, La Cultura, Guanacaste, Cabañas, Barrio Subirana, Col. Reino Unido, San José, Barrio Casino, AGAY I y II y zonas aledañas.
Bo. Montecristo, Rastro Municipal de Yoro, Bo. Los Maestros, Col. Santa Marta, Aldea La Guatia, Aldea El Coco, Aldea La Guata, Aldea Habana Güera, Aserradora Yodeco, Aldea Brisas de Chalmeca, Aldea El Hato, Aldea Puentecita, Aldea Pimienta, Aldea Puente Grande, Aldea El Coroso, Aldea Alta Cruz, Aldea Moroca, Jocón, Aldea Hato Jocón y zonas aledañas.
Aldea Ayapa, Aldea Ayapita, Aldea La Rosa, Marale, Sulaco, Victoria, Yorito. Aldeas: Santa Ana de Aguán, El Sarsal, El Sitio, Aserradero Belomoto 2, El Medio, Punta Ocote, San Simón, La Puerta, Chancaya, Salitre, Lagunita, La Habana, Carrizalito, El Rosario, Concepción, El Ocotal, Locomapa, Hacienda Vieja, Locomapa Nuevo, La Trinidad, Las Lomitas, El Nance, Sabana de San Pedro, El Destino, Luquigüe, Vallecillo, Mina Honda, La Patastera, El Plantel, Los Higueros, Higuerito Quemado, Nueva Esperanza, Jalapa Abajo, Jalapa Arriba, Río Abajo, La Albardilla, San Antonio, Desmonte, El Jaral, Ojo de Agua, Palo Copado, San Juan, San Juancito, El Cañal, Las Vegas, Los Mangos, Santa Cruz, El Pataste, San José del Potrero y zonas aledañas.
Cortés (8:30 a. m. – 4:30 p. m.)
Dickies de Honduras.
Aldea Río Nance, Aldea San José de los Laureles, Aldea Bijao, Río Blanquito, Aldea El Rancho, Aldea Las Flores, Terrazos del Norte, Planta Alutech, Zoli Invex, Tecno Supplier, Coranorte, Bobicasa, Cementos Argos, Alianza, Coinsu, Biosa, Puente Alto, Dihego, La Garrobera, Col. Gracias a Dios, Nisperales y zonas aledañas.
Col. Los Castaños, Demahsa (Maseca), Corrugados de Sula.