Estos son los perfiles de los nuevos cónsules en Estados Unidos nombrados por el gobierno de Honduras

Las autoridades destacaron que los nombramientos recaen en profesionales con amplia formación académica y experiencia en áreas como derecho, administración, ingeniería, relaciones internacionales, turismo y gestión pública, lo que permitirá fortalecer la labor diplomática y consular del país. Los nuevos funcionarios tendrán la responsabilidad de brindar asistencia a los connacionales, agilizar trámites consulares y promover una atención más cercana y eficiente en los diferentes consulados hondureños.