Estos son los perfiles de los nuevos cónsules en Estados Unidos nombrados por el gobierno de Honduras

Los designados provienen de áreas como derecho, administración, turismo, ingeniería y relaciones internacionales, con experiencia en servicio público y gestión institucional
El Gobierno de Honduras oficializó la designación de nuevos representantes consulares que asumirán funciones en distintas ciudades de Estados Unidos, con el objetivo de reforzar la atención, protección y acompañamiento a la comunidad hondureña residente en el extranjero.
Las autoridades destacaron que los nombramientos recaen en profesionales con amplia formación académica y experiencia en áreas como derecho, administración, ingeniería, relaciones internacionales, turismo y gestión pública, lo que permitirá fortalecer la labor diplomática y consular del país. Los nuevos funcionarios tendrán la responsabilidad de brindar asistencia a los connacionales, agilizar trámites consulares y promover una atención más cercana y eficiente en los diferentes consulados hondureños.
Anna Gabriella Cardona Padilla – Cónsul en New OrleansMás de una década de experiencia en el servicio público y el área jurídica. Profesional del Derecho con especialización en materia laboral, formación de excelencia Cum Laude y Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Ha ocupado cargos en instituciones estatales, destacando por su liderazgo, ética y capacidad de análisis jurídico.
Emelisa Cantero Callejas – Cónsul en AtlantaProfesional bilingüe con experiencia en gestión administrativa, comunicación intercultural y dirección institucional. Ha trabajado en Honduras, Estados Unidos y Europa, liderando proyectos educativos y empresariales, incluyendo programas de inglés para más de 1,000 profesionales. Destaca por su liderazgo, ética y vocación de servicio.
Fernando Javier Flores Callejas – Cónsul en San Francisco
Exagregado de Turismo de la Embajada de Honduras en España, con formación en Administración de Deportes en Barcelona. Posee experiencia en dirección y gerencia, dominio de inglés y español; además de participación en iniciativas sociales orientadas a la niñez y el desarrollo comunitario.
José Carlos Ramos Rivera – Cónsul en DallasIngeniero agrónomo con experiencia en gestión administrativa y representación consular. Ha liderado procesos institucionales, negociación y coordinación interinstitucional, con dominio del español e inglés, fortaleciendo su rol en la atención a la comunidad hondureña.
Miguel Omar Fajardo Fernández – Cónsul en MiamiLicenciado en Estudios Internacionales por Wichita State University, con más de 20 años de experiencia en liderazgo empresarial. Ha trabajado en planificación estratégica, relaciones comerciales y cooperación internacional, destacando por su capacidad de negociación y dominio del inglés y español.
Jessy Carolina Torres Hernández – Vicecónsul en New YorkProfesional en Administración de Empresas y tercer secretario del Servicio Exterior de Honduras. Con experiencia en gestión consular y planificación institucional, se destaca por su vocación de servicio, ética profesional y compromiso con la atención a los hondureños en el exterior.
Sandra María Paz Sabillón – Cónsul en TampaProfesional en Administración Industrial y de Negocios con Maestría en Dirección Empresarial. Cuenta con más de una década de experiencia en administración pública y gestión consular, incluyendo funciones en Miami. Destaca por su liderazgo, análisis y vocación de servicio.
Yolanda María Oliva Pinel – Cónsul en HoustonLicenciada en Administración de Empresas con más de 15 años de experiencia en el servicio público y gestión consular desde 2010 en Houston. Especialista en administración financiera, recursos humanos y proyectos, con amplia formación y dominio del inglés y español.