Crearán unidad para nuevos proyectos en el país bajo alianzas público privadas

<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b>Una <b>nueva unidad</b> será creada mediante reformas a la <b>Ley de Promoción de Alianzas Público Privadas</b> (Decreto 143-2010) con el objetivo de estructurar nuevos proyectos de <b>inversión </b>en sectores económicos y sociales claves de Honduras. Así lo anunció Marcos Velásquez, presidente de la Superintendencia de Alianzas Públicos Privadas (<b>SAAP</b>), en una entrevista brindada a diario EL HERALDO. Con la disolución de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza), el 17 de diciembre de 2019, Honduras dejó de promocionar y de estructurar nuevos proyectos de inversión bajo Alianzas Público Privadas (APP). El último proyecto público privado es la concesión del Aeropuerto Palmerola, el que tiene como fecha de inicio de operación 11 de diciembre de 2021 con una vigencia de 34 años y seis meses. La primera APP en el país es el contrato de concesión del muelle de contenedores de Puerto Cortés, el que data del 21 de marzo de 2013 y con una vigencia de 30 años. La SAPP supervisa ocho proyectos de inversión bajo las APP y que a criterio de sus autoridades dejan resultados exitosos como compromisos de inversión de 1,176 millones de dólares y una ejecución de $883.6 millones. Además, el Estado ha recibido 211 millones de dólares por canon de concesión.