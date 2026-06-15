Crearán unidad para nuevos proyectos en el país bajo alianzas público privadas

Tegucigalpa, Honduras.- Una nueva unidad será creada mediante reformas a la Ley de Promoción de Alianzas Público Privadas (Decreto 143-2010) con el objetivo de estructurar nuevos proyectos de inversión en sectores económicos y sociales claves de Honduras. Así lo anunció Marcos Velásquez, presidente de la Superintendencia de Alianzas Públicos Privadas (SAAP), en una entrevista brindada a diario EL HERALDO. Con la disolución de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza), el 17 de diciembre de 2019, Honduras dejó de promocionar y de estructurar nuevos proyectos de inversión bajo Alianzas Público Privadas (APP). El último proyecto público privado es la concesión del Aeropuerto Palmerola, el que tiene como fecha de inicio de operación 11 de diciembre de 2021 con una vigencia de 34 años y seis meses. La primera APP en el país es el contrato de concesión del muelle de contenedores de Puerto Cortés, el que data del 21 de marzo de 2013 y con una vigencia de 30 años. La SAPP supervisa ocho proyectos de inversión bajo las APP y que a criterio de sus autoridades dejan resultados exitosos como compromisos de inversión de 1,176 millones de dólares y una ejecución de $883.6 millones. Además, el Estado ha recibido 211 millones de dólares por canon de concesión.

Interés en las APP

Con el cambio de gobierno, los empresarios nacionales, extranjeros y autoridades municipales han comenzado a explorar la posibilidad de invertir bajo el esquema de alianzas público privadas. Para estructurar nuevos proyectos de inversión se requieren reformas al decreto 143-2010. El proyecto de reformas a la citada ley está en poder del Congreso Nacional. Dacia Zambrano, secretaria general de la SAAP, sostiene que con la liquidación de Coalianza, en el gobierno anterior, en los últimos cuatro años no se estructuraron nuevos proyectos. No obstante, adelantó que se trabaja con el Gobierno en formular una ley para crear una unidad que se encargará de la promoción de nuevas inversiones en el país.