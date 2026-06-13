¿Cuánto sumarán las rebajas a los combustibles a partir de este lunes?

Tegucigalpa, Honduras.- Un nuevo alivio a sus finanzas tendrán los dueños y conductores de automotores a partir de este lunes.

Los combustibles de mayor demanda volverán a disminuir de precio y se mantiene una tendencia a la baja para estos refinados del petróleo.

Pero, ¿a cuánto ascenderá esta rebaja que se acumula por varios septenarios para los carburantes?

EL HERALDO sumó las variaciones semanales divulgadas por la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) adscrita a la Secretaría de Energía (Sen).