¿Cuánto sumarán las rebajas a los combustibles a partir de este lunes?

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> Un nuevo <b>alivio</b> a sus <b>finanzas</b> tendrán los dueños y conductores de <b>automotores</b> a partir de este lunes.Los combustibles de mayor demanda volverán a <a href="https://www.elheraldo.hn/economia/nuevas-rebajas-precios-combustibles-registraran-partir-del-lunes-15-junio-honduras-HF31077624">disminuir</a> de precio y se mantiene una tendencia a la baja para estos refinados del petróleo.Pero, ¿a cuánto ascenderá esta <a href="https://www.elheraldo.hn/economia/cuantos-aumentos-rebajas-registraron-combustibles-dc-sps-HC30451363">rebaja</a> que se acumula por varios septenarios para los <a href="https://www.elheraldo.hn/economia/combustibles-impuestos-genero-101612-millones-lempiras-ultimos-dos-gobiernos-honduras-BK30091321">carburantes</a>?EL HERALDO sumó las variaciones semanales divulgadas por la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) adscrita a la Secretaría de Energía (Sen).