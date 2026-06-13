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¿Cuánto sumarán las rebajas a los combustibles a partir de este lunes?

El queroseno es el refinado del petróleo que más reducciones acumulará debido a que viene a la baja desde el 27 de abril pasado

  • Actualizado: 13 de junio de 2026 a las 10:10
¿Cuánto sumarán las rebajas a los combustibles a partir de este lunes?

El margen entre las gasolinas llegará a 10.40 lempiras por galón en la capital, mientras que en San Pedro Sula de 10.39 lempiras.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un nuevo alivio a sus finanzas tendrán los dueños y conductores de automotores a partir de este lunes.

Los combustibles de mayor demanda volverán a disminuir de precio y se mantiene una tendencia a la baja para estos refinados del petróleo.

Pero, ¿a cuánto ascenderá esta rebaja que se acumula por varios septenarios para los carburantes?

EL HERALDO sumó las variaciones semanales divulgadas por la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) adscrita a la Secretaría de Energía (Sen).

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Descuentos

En ocho reducciones consecutivas el queroseno alcanzará un descuento en bomba de 26.71 lempiras y se cotizará a 117.62 lempiras por galón en el Distrito Central.

La gasolina superior de 95 octanos descenderá 7.50 lempiras en las últimas tres semanas, por lo que el galón pasará a costar 139.53 lempiras desde el 15 de junio.

Con tres disminuciones por 7.10 lempiras, el diésel se comprará a 131.82 lempiras en las estaciones de servicio capitalinas.

De 5.72 lempiras será el beneficio para los consumidores de gasolina regular en dos rebajas, siendo su nuevo costo de 129.13 lempiras.

El Gas Licuado del Petróleo (GLP) de uso vehicular se venderá a 51.54 lempiras por galón, reflejando un abaratamiento de 58 centavos en un período de 14 días.

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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