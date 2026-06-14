Entre 0.57% y 1.2% osciló inflación a mayo en ocho regiones de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La inflación siguió al alza y en mayo pasado osciló entre 0.57% y 1.2% en ocho regiones del territorio hondureño.

Así lo precisó el Banco Central de Honduras (BCH) en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al quinto mes de 2026.

La región central comprendida por Comayagua, Intibucá, La Paz y la mayoría de los municipios de Francisco Morazán registró una inflación de 1.2% influenciada principalmente por incrementos en las divisiones de: transporte; restaurantes y servicios de alojamiento; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; cuidado personal y mercancías diversas, así como, alimentos y bebidas no alcohólicas.

El Distrito Central, es decir Tegucigalpa y Comayagüela integran la región metropolitana y tuvo un índice inflacionario de 0.95%.

En conjunto las regiones del resto urbano (compuesta por las demás zonas) registraron una tasa de inflación de 0.83%.

Un acumulado de 3.60% a mayo pasado alcanzó la inflación medida a través del IPC, mientras que la variación interanual se situó en 6.09%.