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Entre 0.57% y 1.2% osciló inflación a mayo en ocho regiones de Honduras

En conjunto las zonas que conforman resto urbano, es decir seis registraron un índice de 0.83%. Transporte, alimentos y bebidas no alcohólicas impulsaron el alza de precios

  • Actualizado: 14 de junio de 2026 a las 13:06
Entre 0.57% y 1.2% osciló inflación a mayo en ocho regiones de Honduras

Los altos precios de los combustibles han impactado directamente en la inflación de los últimos meses de 2026 al incidir en los costos de alimentos, bienes también servicios.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La inflación siguió al alza y en mayo pasado osciló entre 0.57% y 1.2% en ocho regiones del territorio hondureño.

Así lo precisó el Banco Central de Honduras (BCH) en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al quinto mes de 2026.

La región central comprendida por Comayagua, Intibucá, La Paz y la mayoría de los municipios de Francisco Morazán registró una inflación de 1.2% influenciada principalmente por incrementos en las divisiones de: transporte; restaurantes y servicios de alojamiento; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; cuidado personal y mercancías diversas, así como, alimentos y bebidas no alcohólicas.

El Distrito Central, es decir Tegucigalpa y Comayagüela integran la región metropolitana y tuvo un índice inflacionario de 0.95%.

En conjunto las regiones del resto urbano (compuesta por las demás zonas) registraron una tasa de inflación de 0.83%.

Un acumulado de 3.60% a mayo pasado alcanzó la inflación medida a través del IPC, mientras que la variación interanual se situó en 6.09%.

¿Cuánto cuesta la canasta básica alimenticia por persona en Honduras?

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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