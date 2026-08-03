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Marathón vs Independiente EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO

El Marathón y el Independiente se estrenan y cierran la primera jornada del torneo Apertura de la Liga Nacional

  • Actualizado: 03 de agosto de 2026 a las 16:12
Marathón vs Independiente EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO

Los jugadores del Independiente no quieren fallar en su primera presentación en primera.

 Foto: Neptalí Romero

San Pedro Sula, Honduras.- El Marathón de Silvio Rudman le da la bienvenida al Independiente en el torneo Apertura de la Liga Nacional, club que llegó a primera división por medio de una invitación.

Los 'verdolagas' ya tuvieron su primer compromiso oficial en esta nueva temporada y fue por la Copa Centroamericana de Concacaf al sacarle un empate sin goles al Herediando en Costa Rica.

Mientras que los de Siguatepeque tendrán su primer juego de la temporada y en primera división.

Alineaciones

Hora y canal dónde ver partido EN VIVO

Hora: 7:00 PM
Canal: Deportes TVC

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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