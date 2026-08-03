Marathón vs Independiente EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO

San Pedro Sula, Honduras .- El Marathón de Silvio Rudman le da la bienvenida al Independiente en el torneo Apertura de la Liga Nacional, club que llegó a primera división por medio de una invitación.

Los 'verdolagas' ya tuvieron su primer compromiso oficial en esta nueva temporada y fue por la Copa Centroamericana de Concacaf al sacarle un empate sin goles al Herediando en Costa Rica.

Mientras que los de Siguatepeque tendrán su primer juego de la temporada y en primera división.

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