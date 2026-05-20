Presidente Asfura promete trabajar de la mano con alcaldes y productores

"Creo que ese compromiso que tenemos aquí todos, es para sacar a Honduras adelante, donde el agricultor es un héroe para trabajar en el campo y salir adelante con tanta dificultad y eso es admirable y aquí estamos para poderles servir", destacó el presidente Asfura.

"Y cómo me han contado los días, me han contado las costillas por los días, llevamos 113 días de gobierno pero ya tenemos comprometidos 1,500 millones de lempiras para todo tipo de bono agrícola, de Incentivo a la producción agrícola", dijo el mandatario.

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la Republica, Nasry Asfura , participó esta mañana en el lanzamiento de entrega de incentivos a la producción agrícola en Comayagua, donde prometió trabajar de la mano con los alcaldes y agricultores .

"El presupuesto nos lo aprobaron el 21 de abril y salió publicado en La Gaceta el 27 de abril y en menos de un mes logramos rápidamente colocar los fondos para que esto pudiera ser realidad y venir a tiempo para la siembra" de estacó.

Recordó que "enfrentamos un problema grave y ya todos lo sabemos, el tema de cambio climático, agua y es por eso que vamos a ayudarle mucho las alcaldías que tienen el mayor problema en el tema de la sequía".

"Pero estamos aquí para atenderlos a todos y a medida que pasa el tiempo, para el próximo año vamos a estar mucho más fortalecidos para poder inventar la producción, este programa de Incentivo a la producción", prometió.

"Ustedes tienen mucho que ver porque son los que viven día a día y aquí estamos nosotros para servirles. Vamos a trabajar muy de cerca con los alcaldes para poderlos servir", recalcó el presidente.

"Este incentivo tiene que llegar a más de 200 mil familias que tenemos en la producción agrícola, más de 100 mil en el campo del café, más de 27 mil en ganadería. Tenemos que multiplicarlo más y estoy seguro que el próximo año va a ser mucho mejor. Talves hoy no podemos llegar a todos pero vamos a luchar para que el próximo año llegar a mucha más gente para poder servirle y garantizarle sus productos" dijo.

"Definitivamente nos vemos muchos involucrados en este programa y estoy seguro que con el programa de trazabilidad lo que queremos es que llegue a la gente que más lo necesita para que pueda mejorar su producción, es un compromiso y el próximo año ver de qué manera llegar a muchas más personas, mucho más agricultores para poderles servir. Este es un gran compromiso" enfatizó.

"Aquí hay varios alcaldes a los que quiero decirles que dentro de pronto se va a empezar a recibir la maquinaria probablemente a finales de mes o principios del mes de junio la primera maquinaria y en el mes de julio la otra maquinaria en camiones y tanques, motoniveladoras, tractores, retroexcavadoras, que todo esto a nivel nacional en los próximos seis meses vamos a tener en un setenta y ochenta por ciento de equipo en las alcaldías" explicó el presidente Asfura.

"Con los alcaldes tenemos que trabajar de la mano en la producción en caminos productivos. Para eso viene este equipo, para servirle a ustedes, para que esos caminos productivos estén bien, es un gran compromiso. Este programa de maquinaria viene completo, un alcalde no tiene porqué tocarlo. Viene completo con sus filtros, con sus aceites. La mano de obra por cuatro años o por cuatro mil horas de garantía.El alcalde tiene que preocuparse por el operador y el combustible" remarcó.

"Es un compromiso de los alcaldes y mío que este equipo llegue a resolver problemas y porque también no hablamos de reservorios de agua, porque viene el equipo completo donde los alcaldes tienen que trabajar de la mano con cada agricultor en la zona para poder mejorar la producción"

Otro de los compromisos dijo: "tenemos que garantizar precios de compra que sepan producir y cuál es el mínimo precio de compra que ustedes tienen como garantía para su producción.Estamos preparando los fondos para que podamos enfrentar ese programa"

Este año 2026 va a ser bien complicado con el presupuesto. Ustedes ya lo vieron, una reducción en el presupuesto considerable y estamos tratando de hacer lo mejor que se pueda hacer para atender todas las áreas de la agricultura, salud, educación, infraestructura, prosiguió Asfura Zablah.