Así quedan integradas las 298 alcaldías de Honduras 2026-2030

Cabe resaltar que alrededor de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/data/elecciones-honduras-2025-alcaldes-reeleccion-listado-OL28549205" target="_blank">180 ediles son reelectos</a>, y varios de ellos alcanzan más de una década en sus cargos, como el caso de Carlos Miranda en Comayagua, Comayagua; Abraham Kafati en Danlí, El Paraíso; Raúl Ugarte en Pimienta, Cortés, entre otros.EL HERALDO Plus presenta el listado oficial del CNE sobre las corporaciones municipales que gobernarán en los próximos cuatro años.Este rotativo aclara que los resultados pueden variar según la resolución que dicte el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) respecto a aquellas municipalidades donde haya recursos de impugnación.