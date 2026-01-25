Así quedan integradas las 298 alcaldías de Honduras 2026-2030

Este domingo asumen el mando la mayoría de las 298 corporaciones municipales de Honduras. Conozca quiénes son sus respectivos alcaldes y regidores

Los gobiernos locales electos para el período 2026-2030 en Honduras entran en funciones a partir de este 25 de enero de 2026.

 Ilustración: Mario Sánchez / EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Este fin de semana, los 298 alcaldes del país y sus respectivas corporaciones municipales asumieron sus cargos para el período 2026-2030.

El pasado 20 de enero, el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó las credenciales de las corporaciones municipales que resultaron electas en los comicios generales celebrados el 30 de noviembre de 2025.

Cabe resaltar que alrededor de 180 ediles son reelectos, y varios de ellos alcanzan más de una década en sus cargos, como el caso de Carlos Miranda en Comayagua, Comayagua; Abraham Kafati en Danlí, El Paraíso; Raúl Ugarte en Pimienta, Cortés, entre otros.

EL HERALDO Plus presenta el listado oficial del CNE sobre las corporaciones municipales que gobernarán en los próximos cuatro años.

Este rotativo aclara que los resultados pueden variar según la resolución que dicte el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) respecto a aquellas municipalidades donde haya recursos de impugnación.

Uno de los casos más polémicos es el de la alcaldía de Talanga. El CNE entregó la credencial de alcalde a Rudy Banegas (Partido Liberal), pero 25 horas después el TJE dio como ganador a Roosevelt Ávilez (Partido Nacional) tras un recuento jurisdiccional.

Ante ello, Ávilez y sus simpatizantes protestaron frente al TJE exigiendo que se le entregue la credencial al político nacionalista. Por otro lado, Banegas realizó la ceremonia de la toma de posesión por su reelección.

Bajo este esecenario, se está a la expectativa de lo que determinen las autoridades ante este conflicto y no se mostrará en la tabla de este artículo la corporación municipal de este municipio ya que a nivel público se desconoce la integración oficial.

Otro caso a resaltar es el de la municipalidad de Distrito Central, asumida este domingo por Juan Diego Zelaya. No obstante, Jorge Aldana, quien sostiene que él fue el ganador de las elecciones, interpuso u n recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

