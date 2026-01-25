  1. Inicio
  2. EH Plus
  3. Fact Checking

En vivo: EH Verifica chequea el discurso de Juan Diego Zelaya al asumir la Alcaldía

EH Verifica transmite y contrasta en tiempo real las afirmaciones del discurso de Juan Diego Zelaya en su toma de posesión como alcalde del Distrito Central, con el chequeo disponible gratis para toda la ciudadanía

  • Actualizado: 25 de enero de 2026 a las 07:34
En vivo: EH Verifica chequea el discurso de Juan Diego Zelaya al asumir la Alcaldía

Juan Diego Zelaya durante su juramento como nuevo alcalde del Distrito Central este domingo 25 de enero.

 Foto: David Romero/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Juan Diego Zelaya asumió este 25 de enero como alcalde del Distrito Central en una ceremonia oficial celebrada en el Museo Nacional para la Identidad Nacional (MIN), en Tegucigalpa, con la que arrancó su gestión municipal para el período 2026-2030.

En ese escenario, EH Verifica realiza un chequeo en vivo del discurso de juramentación del nuevo alcalde, señalando —en el momento— qué afirmaciones coinciden con datos oficiales y cuáles carecen de sustento o requieren pruebas.

Este seguimiento se publica de forma gratuita y queda a disposición del público para que cualquier ciudadano pueda consultarlo y compartirlo.

A continuación, el chequeo en tiempo real:

Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Ultimas Noticias