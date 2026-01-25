En vivo: EH Verifica chequea el discurso de Juan Diego Zelaya al asumir la Alcaldía

Tegucigalpa, Honduras.- Juan Diego Zelaya asumió este 25 de enero como alcalde del Distrito Central en una ceremonia oficial celebrada en el Museo Nacional para la Identidad Nacional (MIN), en Tegucigalpa, con la que arrancó su gestión municipal para el período 2026-2030.

En ese escenario, EH Verifica realiza un chequeo en vivo del discurso de juramentación del nuevo alcalde, señalando —en el momento— qué afirmaciones coinciden con datos oficiales y cuáles carecen de sustento o requieren pruebas.

Este seguimiento se publica de forma gratuita y queda a disposición del público para que cualquier ciudadano pueda consultarlo y compartirlo.

A continuación, el chequeo en tiempo real: