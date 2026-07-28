Encuentran encostalado a un hombre tras varios días desaparecido en Choluteca

Choluteca, Honduras.- La búsqueda de Olvin Ariel Aguilera Toruño terminó de la peor manera para sus familiares. Luego de varios días sin conocer su paradero, el hombre fue encontrado muerto en la aldea El Zapote, en el municipio de San Antonio de Flores, departamento de Choluteca. De acuerdo con la información preliminar, Aguilera era originario de la aldea El Zapote y había sido reportado como desaparecido días atrás, situación que llevó a familiares, amigos y vecinos a emprender una intensa búsqueda con la esperanza de encontrarlo con vida. El hallazgo ocurrió en el sector conocido como Las Zacateras, donde personas que transitaban por la zona alertaron sobre la presencia de un cadáver.

La información fue comunicada a las autoridades, que se desplazaron hasta el lugar para verificar lo ocurrido.



Investigaciones

Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena mientras especialistas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) comenzaron a recopilar indicios que permitan reconstruir cómo ocurrieron los hechos y dar con los responsables del crimen. Poco después llegaron equipos del Ministerio Público y de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico conforme al procedimiento establecido por la ley. Aunque inicialmente solo se confirmó la identidad de la víctima y el sitio donde fue localizada, posteriormente trascendió que el cuerpo presentaba signos de violencia, por lo que las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar el móvil del homicidio. Hasta el momento, los cuerpos de investigación no han informado sobre personas detenidas ni han revelado hipótesis oficiales relacionadas con el caso, por lo que las diligencias continúan en desarrollo.

Dolor entre familiares