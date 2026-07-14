Hallan sin vida a reconocido empresario de Comayagua tras varios días de búsqueda

Según el reporte preliminar de las autoridades, el hallazgo se registró en la zona de Guachipilín , donde equipos de búsqueda dieron con el cadáver del reconocido empresario de café y ganadería, mismo lugar en el que apareció abandonado su vehículo.

Comayagua, Honduras.- Tras varios días desaparecido, el empresario y ganadero Rodbin Antonio Suazo , de 49 años de edad, fue hallado muerto en una zona boscosa de Comayagua en la últimas horas de este martes 14 de julio.

Los familiares de Suazo habían interpuesto la denuncia por desaparición ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) al no tener ninguna noticia sobre su paradero desde el fin de semana anterior.

Según la información entregada a las autoridades, Rodbin salió desde Siguatepeque hacia la comunidad de San Isidro, en el municipio de El Rosario, en Comayagua, donde fue visto por última vez cuando se dirigía a realizar la venta de un caballo pequeño y una oveja en un vehículo blanco.

Las autoridades desplegaron operativos por distintos puntos del departamento con la finalidad de encontrarlo. Su familia mantenía la esperanza de que estuviera con vida.

Desafortunadamente, ese anhelo se desvaneció este martes, luego de que las autoridades confirmaran el hallazgo de su cuerpo inerte en una zona de difícil acceso del sector de Guachipilín.

Al lugar también llegaron miembros de Medicina Forense para realizar el respectivo levantamiento y traslado del cadáver hacia la morgue.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado las causas de muerte del reconocido empresario, sin embargo, se espera que brinden detalles de la investigación en las próximas horas.

Mientras tanto, la familia de Rodbin se encuentra devastada por su muerte, que también ha causado conmoción entre los pobladores de la comunidad.