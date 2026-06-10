Hallan muerto a empresario costarricense desaparecido en Bogotá

Bogotá, Colombia.- El cuerpo sin vida del empresario costarricense Alejandro Calderón Hernández, de 42 años, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 29 de mayo, fue encontrado este miércoles en un hostal del centro de Bogotá, informó la Fiscalía colombiana.

El Instituto colombiano de Medicina Legal desarrolló la identidad del hombre y determinó que la causa de la muerte fue una falla cardíaca y que no hubo indicios de violencia.

Calderón Hernández, conocido por familiares y amigos como 'Nano', fue buscado desde finales de mayo, cuando perdió su rastro en la capital colombiana.

Tras la confirmación de las autoridades, la familia emitió un comunicado en redes sociales en el que confirmó que el cuerpo corresponde al ciudadano costarricense y agradeció el apoyo recibido durante los más de diez días de incertidumbre.