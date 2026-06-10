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Hallan muerto a empresario costarricense desaparecido en Bogotá

Las autoridades colombianas confirmaron el hallazgo del cuerpo del empresario Alejandro Hernández, quien había sido reportado como desaparecido desde finales de mayo

  • Actualizado: 10 de junio de 2026 a las 20:42
Hallan muerto a empresario costarricense desaparecido en Bogotá

Alejandro Calderón Hernández, empresario costarricense de 42 años conocido como "Nano", fue hallado sin vida en Bogotá

 Foto: Cortesía

Bogotá, Colombia.- El cuerpo sin vida del empresario costarricense Alejandro Calderón Hernández, de 42 años, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 29 de mayo, fue encontrado este miércoles en un hostal del centro de Bogotá, informó la Fiscalía colombiana.

El Instituto colombiano de Medicina Legal desarrolló la identidad del hombre y determinó que la causa de la muerte fue una falla cardíaca y que no hubo indicios de violencia.

Calderón Hernández, conocido por familiares y amigos como 'Nano', fue buscado desde finales de mayo, cuando perdió su rastro en la capital colombiana.

Tras la confirmación de las autoridades, la familia emitió un comunicado en redes sociales en el que confirmó que el cuerpo corresponde al ciudadano costarricense y agradeció el apoyo recibido durante los más de diez días de incertidumbre.

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"Con profundo dolor y el corazón destrozado, confirmamos que el cuerpo encontrado en Bogotá, Colombia, corresponde a Alejandro Calderón Hernández, conocido por todos como 'Nano'", señaló la familia.

En el mensaje, los familiares agradecieron las oraciones y las muestras de apoyo recibidas durante la búsqueda y solicitud de privacidad por el duelo.

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"Agradecemos a Dios que, en medio de tanto dolor e incertidumbre, hayamos permitido localizar y brindarle a su familia una respuesta", añadieron los allegados en el comunicado divulgado en una página de Facebook creada tras la desaparición del empresario.

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Redacción web
Agencia EFE

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