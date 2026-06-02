Medicina Forense identificó a siete víctimas del accidente en Villa Nueva; un cuerpo continúa sin ser reconocido

El proceso ha sido desarrollado de manera ininterrumpida por el personal del Departamento de Patología y la Sección de Identificación Humana, que conformó cuatro equipos autopsiantes trabajando simultáneamente para agilizar los procedimientos médico-legales y reducir el tiempo de entrega a los familiares.

Tegucigalpa, Honduras.- El Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que ha logrado avanzar en la identificación de las víctimas del accidente ocurrido en la zona de la colonia Villa Nueva , en Tegucigalpa; sin embargo, aún permanece un cuerpo sin ser identificado oficialmente.

Como resultado de estos trabajos, se logró la identificación de Denia Marisol Ramírez, Juan José Ávila Flores, Evelin Jazmín Irías Herrera, Ismael Centeno Hernández, José Leonel Herrera Vaquedano, Isaac Alejandro Pérez Cruz y la menor Leireth Naiara Aguilar Rodríguez.

Asimismo, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) brindó apoyo mediante la verificación y cotejamiento de huellas dactilares, lo que permitió acelerar el proceso de identificación de la mayoría de las víctimas.

No obstante, las autoridades confirmaron que un cuerpo ingresado como desconocido aún no ha sido identificado. El proceso continúa en el Laboratorio de Serología Genética, donde se realizarán análisis de ADN para establecer su identidad con certeza científica.

Las autoridades forenses destacaron que se mantuvo supervisión permanente durante los trabajos y atención directa a los familiares de las víctimas, como parte del compromiso institucional de brindar acompañamiento humano en medio de la tragedia.