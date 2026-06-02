Cae segundo implicado del crimen de la joven Wendy Jissel Medina

Olancho, Honduras.- Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con apoyo de efectivos de la Policía Preventiva, capturaron a un hombre de 23 años señalado de participar en el femicidio agravado de la joven Wendy Jissel Medina Hernández , crimen ocurrido en diciembre de 2025 en el departamento de Olancho. La detención se llevó a cabo durante una operación de localización ejecutada en la aldea Samora, municipio de Tocoa, Colón , en cumplimiento de una orden de captura emitida por las autoridades judiciales.

El sospechoso es originario de San Esteban, Olancho, y residente en la aldea Isletas, municipio de Sonaguera, Colón. Contra él pesa un requerimiento judicial por el delito de feminidio agravado en perjuicio de Medina Hernández. De acuerdo con las investigaciones, la víctima, de 20 años, fue interceptada por dos individuos mientras caminaba por una calle del barrio Guanacaste, en el municipio de San Francisco de La Paz, Olancho. El crimen se registró el 19 de diciembre de 2025. Las autoridades detallaron que uno de los primeros capturados por este caso es el exesposo de la joven, quien contaba con antecedentes de violencia intrafamiliar y tentativa de homicidio.