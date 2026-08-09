"Voy a volar a Messi con cuatro bombas": el mensaje para asesinar al argentino durante el Mundial

Un plan para asesinar a Lionel Messi durante el Mundial 2026 le ha dado vuelta al mundo luego de las revelaciones que entes de seguridad en Estados Unidos hicieron. Pero eso no fue todo, hasta Cristiano Ronaldo se vio amenazado.
Todo surgió luego que la policía de Estados Unidos revelara las amenazas de seguridad que tanto el FBI como el IPCC (Centro para la Cooperación Policial Internacional) recibieron.
Y es que durante el Mundial se recibieron varios meses de odio hacia jugadores como Messi, Cristiano Ronaldo, árbitros y más actores.
En el caso de Messi se dio la primera amenaza previo al Argentina vs Jordania de fase de grupos, partido donde el 10 marcó uno de los tantos en la victoria 3-1 de la Albiceleste.
En ese momento, un hombre llamó al aeropuerto de Dallas y amenazó con irrumpir en el estadio junto a otras dos personas portando bombas caseras y un rifle AR-15...
Pero eso fue todo, el FBI detalló que el hombre ingresaría al estadio en Dallas con las bombas caseras y un rifle AR-15 solo para quitarle la vida a Messi.
De inmediato se activaron los protocolos y todo quedó en una falsa alarma. No obstante, las amenazas no quedaron ahí...
Previo al Argentina vs Egipto por los octavos de final, el FBI detectó un mensaje sospechoso en redes que decía: "Voy a entrar en el Atlanta Stadium y voy a volar a Messi con cuatro bombas pegadas en mi cuerpo".
Además hubo una llamada donde se afirmaba que había tres bombas dentro de varias papeleras en las gradas. Se llevaron perros para detectarlas, pero todo quedó en una falsa alarma.
No solo fue Messi o Cristiano, "los árbitros también sufrieron amenazas de muerte. El árbitro francés François Letexier recibió más de 6.000 mensajes de odio en su WhatsApp personal tras arbitrar el polémico Argentina-Egipto", precisó Marca.
Finalmente el Mundial se pudo desarrollar con normalidad y Messi terminó jugando la final con Argentina, partido donde perdieron 1-0 ante España en los tiempos extras.
Lionel Messi y Argentina no pudieron lograr su cuarto título de la Copa del Mundo, mientras España llegó a su segunda estrella.