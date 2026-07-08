Dwayne Johnson, sobre su nuevo drama de acción: "Es un regalo en muchos sentidos"

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor Dwayne Johnson , también conocido como "La Roca", volverá al mundo del cine de acción en su nuevo proyecto titulado Free Byrd , la última película de Artists Equity, la productora que gestionan los también actores Ben Affleck y Matt Damon.

En esta cinta, Johnson, que está a punto de estrenar "Moana", lo último de Disney, se meterá en la piel de un especialista en acrobacias en motocicleta de la ciudad de Las Vegas.

Este oculta su diagnóstico de demencia a todo el mundo, incluso a su hermano mecánico, mientras lo arriesga todo en un último salto, según relata la revista Variety.

La película, siguiendo la sinopsis oficial, “examina y aborda los vastos misterios de la mente y la belleza y el poder de pedir ayuda antes de que sea demasiado tarde”.